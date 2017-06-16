Крымские водолазы завершили очистку акватории пляжей Керчи

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России завершили обследование и очистку акватории муниципальных пляжей в Керчи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
"В результате проведенной работы полностью обследованы и очищены акватория на Аршинцевской косе, муниципальный пляж в поселке Героевское, муниципальные пляжи, растянувшиеся вдоль береговой линии всего города", - рассказали в пресс-службе.
Работы проводились на глубине до 2,5 м, в ходе очистки водолазы извлекли из воды предметы, представляющие опасность для отдыхающих: фрагменты металлических конструкций, арматуры. Специалистам также пришлось достать со дна большое количество строительного и бытового мусора.
"Наша основная, совместная с правительством Республики Крым цель - это обеспечить безопасный отдых жителей и гостей полуострова на воде. Безусловно, со стороны МЧС мы делаем все возможное, чтобы максимально снизить риски возникновения чрезвычайных происшествий", - отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.
Он добавил, что всего по состоянию на 16 июня проведено обследовано 170 пляжей.