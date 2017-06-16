Елизавета II прибыла в район пожара в Лондоне для встречи с пострадавшими

ЛОНДОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Королева Великобритании Елизавета II прибыла в пятницу в ту часть лондонского района Кеннсингтон, где расположен дом Grenfell Tower, в котором произошел крупный пожар.

Как свидетельствуют кадры, которые демонстрирует в эфире телеканал Sky News, монарх вместе со своим внуком принцем Уильямом находятся сейчас в спортивном центре Westway, сотрудники которого оказывают помощь пострадавшим от пожара. Там глава государства и второй в очереди наследник британского трона общаются с погорельцами, волонтерами и представителями местной общины.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Согласно последним данным, число погибших достигло 17 человек. В больницах остаются 37 пострадавших. В полиции при этом заявляют, что точное число жертв в данный момент не установлено, предполагая, что оно будет расти по мере обнаружения останков погибших.