Больница в Апатитах, на которую пожаловались Путину, укомплектована врачами на 64%

МУРМАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Укомплектованность врачами Апатитско-Кировской центральной районной больницы (город Кировск), о которой сообщала в ходе "Прямой линии" президенту РФ онкобольная Дарья Старикова, составляет 64%.

"Укомплектованность (врачами) составляет 64%", - сообщил журналистам главврач больницы Юрий Ширяев, отметив, что укомплектованность медсестрами - 96%.

Ширяев добавил, что острой потребности в специалистах не отмечается. Необходимость проведенного укрупнения медучреждений в районе он объяснил сокращением численности населения в последние годы: примерно с 150 тыс. человек до 87 тыс. человек. Он объяснил это переездом жителей в более южные регионы.

Дарья Старикова из Апатитов Мурманской области 15 июня обратилась к президенту с просьбой решить проблему недоступности медицинских услуг для жителей города. Самой Дарье поздно поставили диагноз "рак четвертой стадии" после того, как ее долго лечили от остеохондроза в поликлинике при больнице. В ходе "Прямой линии" было озвучено мнение, что недоступность медицины является одной из главных проблем Апатитов.

Ранее губернатор региона Марина Ковтун отметила, комментируя возможность открытия собственной больницы в Апатитах, что главная проблема заключается не в самом строительстве, а в обеспечении больницы узкими специалистами. Один из главных вопросов, по словам Ковтун, - это доставка больных к местам лечения: сейчас их из Апатитов отправляют в соседний Кировск. На то, что это вызывает неудобства у местных жителей, также жаловалась Дарья Старикова президенту.