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Явка на голосовании по программе реновации в Москве превысила 70%

Общество
16 июня, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В центрах госуслуг "Мои документы" проголосовали 59% граждан, остальные 41% воспользовались системой "Активный гражданин"

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Явка на голосовании по программе реновации жилищного фонда столицы составила 71,6%, следует из данных, которые привел руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

"Голосование прошло достаточно успешно. Из 328 тыс. квартир 235 тыс. квартир проголосовали. 25 домов провели собрания собственников", - сказал Ермолаев в ходе дискуссии "Взаимодействие власти и общества: уроки реновации" на площадке Московского гражданского форума.

По его словам, 59% голосовали в центрах госуслуг "Мои документы", 41% - через систему "Активный гражданин". Пик явки пришелся на первые две недели с момента старта голосования.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и тогда станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тысяч.

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Жители Москвы, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении, 9 июня - во втором. 14 июня Госдума приняла документ в третьем чтении.

Власти Москвы не раз подчеркивали, что альтернативы программе не существует: по их прогнозам, к 2019 году число домов, находящихся в аварийном состоянии, в Москве может вырасти до 2 тыс., а к 2022 году - до 5 тысяч. В этом случае властям придется заниматься сносом аварийных домов, при котором гарантий переселения в тот же район и других гарантий, принятых по программе реновации, предоставляться не будет.

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