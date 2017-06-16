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Три российских заповедника попали в список биосферных резерватов ЮНЕСКО

Общество
16 июня, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В перечень попали "Дагестанский", "Хакасский" и "Костомукшский" заповедники

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Дагестанскому", "Хакасскому" и "Костомукшскому" заповедникам присвоен статус биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Об этом сообщается на сайте Минприроды России.

"В ходе заседания в Париже с 12 по 15 июня Международный координационный совет Программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" включил 23 новых объекта, в том числе четыре трансграничных объекта и три российских заповедника, во Всемирную сеть биосферных резерватов... Новый статус позволит заповедникам стимулировать дальнейшее развитие территорий", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как отметили в пресс-службе, теперь в России насчитывается 46 биосферных резерватов.

На территории расположенного в Алтае-Саянском регионе Восточной Сибири заповедника "Хакасский" находится несколько тысяч объектов наскального искусства, древних поселений и крепостей, возраст которых оценивается до 6 тыс. лет.

Другой заповедник -"Дагестанский" - расположен на двух участках - "Кизлярский залив" и "Сарыкумские барханы". "Статус биосферного резервата позволит "Дагестанскому" заповеднику создать новые биосферные полигоны в высокогорьях Восточного Кавказа и ряде других территорий, а также активно развивать проекты по изучению, охране и мониторингу биологического и ландшафтного разнообразия, в том числе в рамках трансграничного сотрудничества с Казахстаном, Грузией и Азербайджаном", - сообщили в пресс- службе минприродв.

Отмечается, что заповедник планирует реализовать проекты по поиску и охране мест обитания переднеазиатского леопарда на Восточном Кавказе, а также по спасению каспийского тюленя на Северном Каспии.

"Костомукшский" заповедник включает в себя один из древнейших нетронутых массивов северной тайги.

Всемирная сеть биосферных резерватов насчитывает 669 особо охраняемую природную территорию в 120 странах мира. Эта программа стартовала в 1976 году.

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