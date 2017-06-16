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Более 460 домов решили выйти из программы реновации по итогам голосования

Общество
16 июня, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Всего в предварительный перечень было включено 4546 домов

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

"В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80-90%, в 600 домах "за" высказались от 2/3 до 80%. 466 домов решили выйти из программы", - сказал Ермолаев.

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Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов.

Ермолаев подчеркнул, что окончательные итоги голосования будут подведены и опубликованы "через пару дней". "Нам нужна пара дней, чтобы доверифицировать данные, полученные 15 июня. Результаты голосования мы опубликуем поквартирно, однако данные закодируем, для того чтобы не нарушать закон о персональных данных (проверочный код будет у каждого проголосовавшего)", - отметил он.

У участников голосования с самого начала была возможность проверить, правильно ли учтен их голос. По словам Ермолаева, за время голосования 290 тыс. участников проверили корректность учета их голосов. Кроме того, голосующие могли поменять мнение в течение указанного периода. "Порядка 15 тыс. участников поменяли свое решение единожды, около 1 тыс. - трижды, а отдельные индивидуумы - до семи раз, скорее проверяя, насколько выдержит система", - добавил Ермолаев.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и тогда станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тысяч.

Жители Москвы, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении, 9 июня - во втором. 14 июня Госдума приняла документ в третьем чтении.

Власти Москвы не раз подчеркивали, что альтернативы программе не существует: по их прогнозам, к 2019 году число домов, находящихся в аварийном состоянии, в Москве может вырасти до 2 тыс., а к 2022 году - до 5 тысяч. В этом случае властям придется заниматься сносом аварийных домов, при котором гарантий переселения в тот же район и других гарантий, принятых по программе реновации, предоставляться не будет.

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