Более 460 домов решили выйти из программы реновации по итогам голосования

Пеле надеется, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и РоссииСпорт 16 июня, 15:15
Трамп заявил, что за семь месяцев расследований никто не доказал его связей с РФМеждународная панорама 16 июня, 15:08
СК начал проверку по факту ДТП с автобусами в Ростовской областиПроисшествия 16 июня, 15:07
Кузнецова требует тщательной проверки обстоятельств гибели якобы нетрезвого ребенка в ДТПОбщество 16 июня, 15:07
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в цифрах и словахПолитика 16 июня, 14:50
"Талисман победы": как стать волонтером после семидесятиКубок конфедераций-2017 16 июня, 14:49
Грузовой корабль "Прогресс МС-06" пристыковался к МКСКосмос 16 июня, 14:41
Церемония открытия Кубка конфедераций начнется за 2 часа до матча Россия - Новая ЗеландияСпорт 16 июня, 14:39
Скотленд-ярд: жертвами пожара в Grenfell Tower в Лондоне стали 30 человекПроисшествия 16 июня, 14:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
"В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80-90%, в 600 домах "за" высказались от 2/3 до 80%. 466 домов решили выйти из программы", - сказал Ермолаев.
Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов.
Ермолаев подчеркнул, что окончательные итоги голосования будут подведены и опубликованы "через пару дней". "Нам нужна пара дней, чтобы доверифицировать данные, полученные 15 июня. Результаты голосования мы опубликуем поквартирно, однако данные закодируем, для того чтобы не нарушать закон о персональных данных (проверочный код будет у каждого проголосовавшего)", - отметил он.
У участников голосования с самого начала была возможность проверить, правильно ли учтен их голос. По словам Ермолаева, за время голосования 290 тыс. участников проверили корректность учета их голосов. Кроме того, голосующие могли поменять мнение в течение указанного периода. "Порядка 15 тыс. участников поменяли свое решение единожды, около 1 тыс. - трижды, а отдельные индивидуумы - до семи раз, скорее проверяя, насколько выдержит система", - добавил Ермолаев.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и тогда станут понятны объемы реновации.
По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тысяч.
Жители Москвы, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.
В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении, 9 июня - во втором. 14 июня Госдума приняла документ в третьем чтении.
Власти Москвы не раз подчеркивали, что альтернативы программе не существует: по их прогнозам, к 2019 году число домов, находящихся в аварийном состоянии, в Москве может вырасти до 2 тыс., а к 2022 году - до 5 тысяч. В этом случае властям придется заниматься сносом аварийных домов, при котором гарантий переселения в тот же район и других гарантий, принятых по программе реновации, предоставляться не будет.