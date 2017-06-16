Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев освободил от должности замглавы Росмолодежи Паламарчука

Общество
16 июня, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Чиновник освобожден от должности по собственной просьбе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Алексея Паламарчука. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, чиновник освобожден от должности по собственной просьбе.

Таким образом, после этого увольнения у главы ведомства Александра Бугаева шесть заместителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
2
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
3
Назарбаев предложил странам перейти на "зеленый" ВВП
4
Bild: Scooter намерена выступить в Крыму
5
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
6
Песков: недовольство в ЕС санкциями против РФ понятно, потому что бизнес несет убытки
7
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама