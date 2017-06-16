Медведев освободил от должности замглавы Росмолодежи Паламарчука

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Алексея Паламарчука. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, чиновник освобожден от должности по собственной просьбе.

Таким образом, после этого увольнения у главы ведомства Александра Бугаева шесть заместителей.