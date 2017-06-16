Медведев рассчитывает, что успешные студенты-программисты останутся работать в РФ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы успешные студенты-программисты оставались работать в стране после окончания вуза. "Мы конечно заинтересованы в том, чтобы все, кто здесь присутствует, оставались трудиться на благо нашей страны, даже несмотря на какие-то сложности", - заявил он на встрече со студентами Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, которые стали победителями чемпионата мира по программированию.
На этой встрече кроме троих студентов присутствовали министр образования и науки РФ Ольга Васильева, ректор университета Владимир Васильев и другие представители вуза.
Студенты рассказали премьеру, что борьба на прошедшем чемпионате была сложной, кроме россиян в нем участвовали другие сильные команды, в том числе, студенты из Китая. Медведев поздравил членов российской сборной с победой и выразил уверенность, что она в значительной степени должна предопределить их будущую судьбу.
Главе правительства также рассказали о том, что петербургским программистам удалось создать новый язык программирования для операционной системы "Андроид", который получил название "Котлин". Разработчики рассчитывают, что уже в ближайшие годы именно на этом языке будет писаться большинство приложений для этой популярной операционной системы. "Это очень здорово и престижно для нас", - оценил премьер.
В завершение встречи он также обсудил со студентами и руководством вуза "шорт-лист" названий для будущего технопарка, который будет открыт под петербургским городом Пушкин. Также Медведев вручил университету почетную грамоту правительства России.
Командный чемпионат мира по программированию среди сборных команд вузов проводится под патронажем международной ассоциации Association for Computing Machinery и является самым престижным в мировом компьютерном сообществе интеллектуальным состязанием молодых программистов. В сезоне 2016-2017 годов в чемпионате приняли участие более 46 тыс. студентов из 2,9 тыс. ведущих университетов 103 стран. Российские вузы участвуют в чемпионате с 1993 года, за 2000-2017 годы российские команды 12 раз становились чемпионами мира.
Победители этого года обучаются на кафедре компьютерных технологий факультета информационных технологий и программирования Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. В состав команды входят Иван Белоногов, Илья Збань, Владимир Смыкалов, а также Андрей Станкевич (тренер).