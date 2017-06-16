Медведев рассчитывает, что успешные студенты-программисты останутся работать в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы успешные студенты-программисты оставались работать в стране после окончания вуза. "Мы конечно заинтересованы в том, чтобы все, кто здесь присутствует, оставались трудиться на благо нашей страны, даже несмотря на какие-то сложности", - заявил он на встрече со студентами Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, которые стали победителями чемпионата мира по программированию.

На этой встрече кроме троих студентов присутствовали министр образования и науки РФ Ольга Васильева, ректор университета Владимир Васильев и другие представители вуза.

Студенты рассказали премьеру, что борьба на прошедшем чемпионате была сложной, кроме россиян в нем участвовали другие сильные команды, в том числе, студенты из Китая. Медведев поздравил членов российской сборной с победой и выразил уверенность, что она в значительной степени должна предопределить их будущую судьбу.

Главе правительства также рассказали о том, что петербургским программистам удалось создать новый язык программирования для операционной системы "Андроид", который получил название "Котлин". Разработчики рассчитывают, что уже в ближайшие годы именно на этом языке будет писаться большинство приложений для этой популярной операционной системы. "Это очень здорово и престижно для нас", - оценил премьер.

В завершение встречи он также обсудил со студентами и руководством вуза "шорт-лист" названий для будущего технопарка, который будет открыт под петербургским городом Пушкин. Также Медведев вручил университету почетную грамоту правительства России.

Победители из Санкт-Петербурга

Командный чемпионат мира по программированию среди сборных команд вузов проводится под патронажем международной ассоциации Association for Computing Machinery и является самым престижным в мировом компьютерном сообществе интеллектуальным состязанием молодых программистов. В сезоне 2016-2017 годов в чемпионате приняли участие более 46 тыс. студентов из 2,9 тыс. ведущих университетов 103 стран. Российские вузы участвуют в чемпионате с 1993 года, за 2000-2017 годы российские команды 12 раз становились чемпионами мира.

Победители этого года обучаются на кафедре компьютерных технологий факультета информационных технологий и программирования Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. В состав команды входят Иван Белоногов, Илья Збань, Владимир Смыкалов, а также Андрей Станкевич (тренер).