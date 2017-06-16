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Одна из крупнейших мечетей Абу-Даби переименована в честь христианской Богоматери

Общество
16 июня, 15:16 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Такое решение принял наследный принц Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

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"Мечеть Марии, матери Иисуса", Абу-Даби

"Мечеть Марии, матери Иисуса", Абу-Даби

© Dan Kitwood/Getty Images

КАИР, 16 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Одна из крупнейших мечетей, расположенных в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), городе Абу-Даби, по решению властей страны переименована в честь одной из самых почитаемых христианских святых - Богоматери.

Это решение, как рассказала государственный министр толерантности ОАЭ Любна аль-Касими, было принято лично наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Ранее известная как "Мечеть шейха Мухаммеда бен Заида" теперь называется "Мечетью Марии, матери Иисуса". По словам аль-Касими, как пишет газета Gulf News, переименование известной мечети, расположенной в одном из центральных кварталов города, имеет целью "объединение гуманистических устремлений последователей разных религий". Госминистр добавила, что это решение идет в русле общей социальной политики страны, направленной на мирное сосуществование различных религиозных конфессий.

Как считает священник одной из западноевропейских церквей, представленных в ОАЭ, преподобный отец Томсон, переименование является свидетельством близости основополагающих идей ислама и христианства и общности корней этих двух мировых религий.

Богородица повсеместно почитается мусульманами как земная мать Иисуса, тогда как сам Иисус Христос считается мусульманами одним из величайших исламских пророков.

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