Одна из крупнейших мечетей Абу-Даби переименована в честь христианской Богоматери

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КАИР, 16 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Одна из крупнейших мечетей, расположенных в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), городе Абу-Даби, по решению властей страны переименована в честь одной из самых почитаемых христианских святых - Богоматери.
Это решение, как рассказала государственный министр толерантности ОАЭ Любна аль-Касими, было принято лично наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Ранее известная как "Мечеть шейха Мухаммеда бен Заида" теперь называется "Мечетью Марии, матери Иисуса". По словам аль-Касими, как пишет газета Gulf News, переименование известной мечети, расположенной в одном из центральных кварталов города, имеет целью "объединение гуманистических устремлений последователей разных религий". Госминистр добавила, что это решение идет в русле общей социальной политики страны, направленной на мирное сосуществование различных религиозных конфессий.
Как считает священник одной из западноевропейских церквей, представленных в ОАЭ, преподобный отец Томсон, переименование является свидетельством близости основополагающих идей ислама и христианства и общности корней этих двух мировых религий.
Богородица повсеместно почитается мусульманами как земная мать Иисуса, тогда как сам Иисус Христос считается мусульманами одним из величайших исламских пророков.