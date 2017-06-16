Более 17,5 тыс. предписаний Роспотребнадзора должно быть устранено детскими лагерями

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор выдал более 17,5 тыс. предписаний детским лагерям и базам отдыха для приведения их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Должностными лицами Роспотребнадзора было выдано более 17500 предписаний, реализация которых направлена на приведение оздоровительных организаций в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями", - сказала она.
По ее словам в настоящее время в регионах завершается работа по выполнению предписаний и реализации мероприятий, направленных на укрепление материально-технического состояния детских оздоровительных учреждений, обеспечение их готовности к работе и приему детей.
"К числу приоритетных мероприятий относятся проведение ремонтных работ в оздоровительных организациях; улучшение функционирования систем водоснабжения, отопления и энергоснабжения; совершенствование материально-технической базы пищеблоков; улучшение материально-технической базы жилых помещении и медицинских пунктов; гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц учреждений отдыха и оздоровления", - сказала Попова.
По ее словам, всего Роспотребнадзор выявил более 5 тысяч нарушений требований санитарного законодательства в ходе подготовки детских лагерей и оздоровительных организаций к летнему периоду, составлены более 4,7 тысяч протоколов об административных правонарушениях на общую сумму более 25 млн рублей.
По данным Минобрнауки в летнюю оздоровительную кампанию 2017 года планируется отдых и оздоровление более 5 млн детей в более чем 44 тыс. организациях отдыха и оздоровления.