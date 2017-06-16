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В Ростовской области медики выписали всех пострадавших от отравления шаурмой

Общество
16 июня, 16:31 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 16, июня. /ТАСС

В управлении здравоохранения Новочеркасска также отметили, что осложнения у пациентов не наблюдались

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Врачи специализированной инфекционной больницы Новочеркасска Ростовской области выписали всех пациентов, которые отравились шаурмой на прошлой неделе. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в управлении здравоохранения города.

"Все пациенты, которые пострадали от отравления едой быстрого приготовления, выписаны сегодня днем. Осложнений или других причин, препятствующих выписке, у пациентов не наблюдалось", - отметила собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, следователи опросили и признали потерпевшими 47 человек, двое из которых - дети. При этом с отравлением после употребления шаурмы обратились в больницу 50 человек. Совместно со специалистами Роспотребнадзора следователи провели осмотр торгового павильона "Шаурма на углях", во время которого выявлены множественные нарушения санитарных норм и правил при приготовлении блюд. Среди них - отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность сырья и продукции.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, при обследовании больных был обнаружен возбудитель сальмонеллеза. После инцидента в городе проходят массовые проверки торговых точек, реализующих готовые блюда.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.

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