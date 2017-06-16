Эксперты Всемирного банка заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с МЧС России

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Делегация Всемирного банка и эксперты чрезвычайных служб ряда стран ознакомились с деятельностью Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России и выразили интерес к дальнейшему взаимодействию, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Делегация Всемирного банка и профильные эксперты чрезвычайных служб ряда стран, в частности Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Таджикистана, Монголии и других посетили НЦУКС и ознакомились с его деятельностью. Представители делегации отметили значительный объем работы, выполняемый российскими специалистам чрезвычайного ведомства для обеспечения безопасности населения такой большой страны и выразили интерес к развитию дальнейшего взаимодействия", - сказал сотрудник пресс-службы.

Делегация посетила зал оперативной дежурной смены, куда поступает информация о чрезвычайных ситуациях и пожарах изо всех субъектов РФ.

"Они с большим интересом ознакомились с информационно-управляющими системами и возможностями по использованию космического мониторинга и оперативного реагирования на возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гостям также показали возможности центра по реагированию на происшествия различного типа, в частности возможность 3D-моделирования при оценке сценария развития обстановки", - сказал представитель МЧС России.

По его словам, делегации был продемонстрирован и порядок взаимодействия с другими заинтересованными ведомствами, принимающими участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Эксперты прибыли в Москву в рамках организованного Всемирным банком тренинга по оценке ущерба, убытков и последствий стихийных бедствий для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии.