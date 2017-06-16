Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заседание рабочей группы по правам живущих вокруг Байкала пройдет в конце июня

Общество
16 июня, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В четверг в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным жители острова Ольхон сообщили президенту, что из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты, выпаса скота

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по разработке правового решения вопросов охраны территорий вокруг Байкала и защиты прав граждан, проживающих на этих территориях, пройдет на выездном заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, которое состоится в конце июня в рамках региональной недели. Об этом сообщил журналистам глава комитета Николай Николаев.

Накануне в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным жители острова Ольхон, расположенного на Байкале, сообщили президенту, что из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты, выпаса скота. Кроме того, на острове люди вынуждены пользоваться водой низкого качества, а также не имеют хорошей дороги из-за запрета рыть карьеры.

Смотрите также

"Прямая линия" Путина: без рекордов, но по делу и не без иронии

Николаев напомнил, что по инициативе фракции "Единая Россия" комитетом Госдумы по природным ресурсам "было принято решение о создании рабочей группы для подготовки законодательных инициатив, направленных на снятие противоречий, возникающих сегодня в связи с действием различных режимов природоохранных территорий вокруг озера Байкал". "Мы начинаем свою работу с обсуждения обозначенной проблемы на выездном заседании комитета, которое состоится в Иркутске в рамках региональной недели в конце июня", - сказал политик. Он подчеркнул, что к сотрудничеству по этому вопросу будут привлечены многие эксперты из общественных и экологических организаций, в том числе международных, а также представители правительства, регионов и муниципалитетов.

Николаев отметил, что Байкальская природная территория сегодня занимает более 380 тысяч квадратных километров, из которых "лишь чуть больше 8% составляет акватория озера", в то время как на остальной территории в 159 населенных пунктах живут более 130 тысяч человек. "В связи с различными охранными режимами Байкальской природной территории эти люди зачастую не могут вести привычный для многих образ жизни из-за существования множества ограничений: на строительство, на выгул скота, существуют серьезные ограничения, связанные с обращением отходов, и многое другое", - пояснил депутат.

Одновременно с этим, по его словам, Байкальскую природную территорию "ежегодно посещает более 2 млн туристов". Парламентарий подчеркнул, что, учитывая вред, который человек может нанести природе, с одной стороны, "сохранение экологии Байкала является приоритетом". С другой стороны, продолжил Николаев, в связи с тем, что зона природоохранной территории озера, одновременно являющаяся и зоной Всемирного наследия ЮНЕСКО, "не имеет четкого обозначения ни в Государственном реестре недвижимости, ни на карте России", более 130 тысяч проживающих там людей "сегодня ограничены в своих правах".

"Это приводит к тому, что мы не можем на законных основаниях развивать инфраструктуру байкальской территории, но при этом мы также и не должны оставлять людей без нее", - сказал политик.

Смотрите также

Бурятия добивается изменения законодательства для улучшения условий жизни на Байкале

Минприроды России уточнит границы водоохранной зоны Байкала

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
РФ разрешила использовать водительские права, выданные в Белоруссии
3
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
4
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
5
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
6
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
7
Генпрокуратура организовала проверки в трех регионах РФ после "Прямой линии" с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама