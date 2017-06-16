Заседание рабочей группы по правам живущих вокруг Байкала пройдет в конце июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по разработке правового решения вопросов охраны территорий вокруг Байкала и защиты прав граждан, проживающих на этих территориях, пройдет на выездном заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, которое состоится в конце июня в рамках региональной недели. Об этом сообщил журналистам глава комитета Николай Николаев.

Накануне в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным жители острова Ольхон, расположенного на Байкале, сообщили президенту, что из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты, выпаса скота. Кроме того, на острове люди вынуждены пользоваться водой низкого качества, а также не имеют хорошей дороги из-за запрета рыть карьеры.

Николаев напомнил, что по инициативе фракции "Единая Россия" комитетом Госдумы по природным ресурсам "было принято решение о создании рабочей группы для подготовки законодательных инициатив, направленных на снятие противоречий, возникающих сегодня в связи с действием различных режимов природоохранных территорий вокруг озера Байкал". "Мы начинаем свою работу с обсуждения обозначенной проблемы на выездном заседании комитета, которое состоится в Иркутске в рамках региональной недели в конце июня", - сказал политик. Он подчеркнул, что к сотрудничеству по этому вопросу будут привлечены многие эксперты из общественных и экологических организаций, в том числе международных, а также представители правительства, регионов и муниципалитетов.

Николаев отметил, что Байкальская природная территория сегодня занимает более 380 тысяч квадратных километров, из которых "лишь чуть больше 8% составляет акватория озера", в то время как на остальной территории в 159 населенных пунктах живут более 130 тысяч человек. "В связи с различными охранными режимами Байкальской природной территории эти люди зачастую не могут вести привычный для многих образ жизни из-за существования множества ограничений: на строительство, на выгул скота, существуют серьезные ограничения, связанные с обращением отходов, и многое другое", - пояснил депутат.

Одновременно с этим, по его словам, Байкальскую природную территорию "ежегодно посещает более 2 млн туристов". Парламентарий подчеркнул, что, учитывая вред, который человек может нанести природе, с одной стороны, "сохранение экологии Байкала является приоритетом". С другой стороны, продолжил Николаев, в связи с тем, что зона природоохранной территории озера, одновременно являющаяся и зоной Всемирного наследия ЮНЕСКО, "не имеет четкого обозначения ни в Государственном реестре недвижимости, ни на карте России", более 130 тысяч проживающих там людей "сегодня ограничены в своих правах".

"Это приводит к тому, что мы не можем на законных основаниях развивать инфраструктуру байкальской территории, но при этом мы также и не должны оставлять людей без нее", - сказал политик.