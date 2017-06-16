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Ненецкий АО присоединился к акции "Всероссийский день посадки леса"

Общество
16 июня, 16:54 UTC+3

Более 300 человек присоединились к акции и высадили саженцы березы и лиственницы в центральной части Нарьян-Мара

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ присоединился к акции "Всероссийский день посадки леса". Из-за холодной погоды это произошло на несколько недель позднее, чем в целом по стране. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Сегодня в регионе прошла акция "Всероссийский день посадки леса", в которой приняло участие около 300 человек. Активисты высадили в центральной части Нарьян-Мара и поселка Искателей более 450 саженцев березы и лиственницы", - говорится в сообщении.

В этом году сроки проведения "Всероссийского дня посадки леса", как и других экологических акций, в регионе были сдвинуты из-за затянувшейся зимы. Благоприятные погодные условия, которые установились в настоящее время в округе, позволяют провести мероприятие исключительно в ближайшие несколько дней. Позже на саженцах появятся почки, и производить посадку будет нельзя.

В акции приняли участие образовательные учреждения - детские сады, школы и техникум, работники организаций и предприятий округа, недропользователи, а также представители власти. Помимо этого, горожане самостоятельно высадили саженцы на дворовых территориях. Самая массовая акция прошла в районе окружной больницы, где высадили почти треть от общего объема заготовленных саженцев. В акции также принял участие губернатор НАО Игорь Кошин.

В прошлом году общественная акция "Всероссийский день посадки леса" в регионе была проведена 21 мая. Тогда в Нарьян-Маре и поселке Искателей было высажено более 400 саженцев березы. В акции приняло участие 315 человек.

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