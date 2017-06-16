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Глава Минобрнауки: список учебников резко сократится

Общество
16 июня, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Ольга Васильева подчеркнула, что после сокращения содержание учебников "станет более соответствовать современным и классическим представлениям о мире, науке и России"

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© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о резком сокращении списка учебников.

"Необходимо настроить механизм государственно-профессионально-общественной экспертизы, что позволит добиться оптимального баланса разумного многообразия и реализации государственных требований, требований государственного стандарта. Я думаю, мы в ближайшее время придем к взвешенным решениям - и список учебников резко сократится, а их содержание станет более соответствовать современным и классическим представлениям о мире, науке и России", - сказала журналистам Васильева.

Она добавила, что в стране уже сложились механизмы обновления школьных учебников. "Если брать советский и постсоветский период, то начало этого механизма положило решение Наркомпроса в 30-е годы об утверждении списка "единых образовательных учебников по каждому предмету". А в 1978 году учебники стали предоставляться в бесплатное пользование, союзный Минпрос начал ежегодно утверждать "список учебников, закладываемый в библиотечный фонд", - отметила министр.

Васильева также напомнила, что в 1984 г. был введен механизм апробации экспериментальных учебников, причем список авторов новых экспериментальных учебников утверждался Советом Министров СССР. "Но в список, утвержденный Минпросом с грифом о рекомендации учебники могли попасть только после апробации в экспериментальных школах в союзных республиках с участием учителей и методистов. Мы полагаем, что сегодня необходимо продолжить эту традицию апробации экспериментальных учебников, у нас для этого есть специальная сеть Федеральных инновационных и экспериментальных площадок", - заключила министр.

Тема базовых учебников обсуждалась накануне в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства предложил подумать над тем, чтобы использовать в школах базовые учебники по предметам.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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