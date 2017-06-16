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Роспотребнадзор закрыл в 2017 году пять нелегальных детских лагерей

Общество
16 июня, 17:32 UTC+3 МОСКВА 16, июня. /ТАСС

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в ходе летней кампании было выявлено более 8,5 тысяч нарушений санитарно-эпидемиологических требований

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил в этом году пять несанкционированных лагерей, в которых отдыхали 340 детей, и закрыл их, сообщила в ходе заседания правительственной комиссии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России глава ведомства Анна Попова.

"В этом году уже выявлено пять несанкционированных лагерей, в которых было размещено 340 детей. Они начали работу без уведомления органов Роспотребнадзора", - сказала Попова.

По ее словам, деятельность этих лагерей тут же была прекращена. По данным Поповой, была приостановлена работа спортивно-развлекательного комплекса "Ривервудс" в Тульской области, муниципального бюджетного учреждения "Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда" в Кемеровской области, учреждение с дневным пребыванием детей "Золотой ключик" в Чувашской Республике, база отдыха "Тюзлет" в Крыму и организованной группы детей на территории частного домовладения в Крыму.

По данным МВД РФ, в прошлом году полиция выявила 48 несанкционированных детских лагерей.

По данным главы Роспотребнадзора, в ходе летней кампании 2017 года были проведены 8 тысяч 541 плановые и внеплановые проверки соблюдения требований к условиям отдыха и оздоровления детей. "Выявлено более 8,5 тысяч нарушений санитарно-эпидемиологических требований", - добавила она.

Так, около 6 тыс. нарушений выявлено при контроле за питанием в Воронежской, Курской, Костромской, Тамбовской областях, республиках Татарстан, Марий Эл, Краснодарском крае. "Около 2 тыс. нарушений выявлено при контроле за условиями размещения в Московской, Свердловской, Челябинской областях, Краснодарском и Алтайском краях, Республике Татарстан", - сказала Попова. Более 650 нарушений, по ее словам, выявлено при контроле за зданиями и оборудованием лагерей в Московской области, республиках Дагестан, Северная Осетия, Бурятия, а также на Алтае.

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Персоны
Попова, Анна Юрьевна
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