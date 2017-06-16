Bild: умер Гельмут КольМеждународная панорама 16 июня, 18:15
МИД РФ: попытки применить опыт Хорватии в "мирной реинтеграции" непродуктивны в ДонбассеПолитика 16 июня, 18:10
В ДТП с автобусами в Ростовской области четыре человека погибли и 32 пострадалиПроисшествия 16 июня, 18:07
В РАНХиГС выступит известный политолог Джошуа Такер с лекцией о тени коммунизмаНовости партнеров 16 июня, 18:02
Ласицкене: недостаток конкуренции и сырая погода помешали выступить лучше в ЖуковскомСпорт 16 июня, 18:01
Российские баскетболистки с победы над сборной Латвии стартовали на чемпионате ЕвропыСпорт 16 июня, 17:55
Российские шпажисты завоевали золото ЧЕ в командном турниреСпорт 16 июня, 17:43
Британский хакер признался во взломе спутниковых телефонов ПентагонаМеждународная панорама 16 июня, 17:42
"Матч ТВ" покажет церемонию открытия Кубка конфедераций в прямом эфиреСпорт 16 июня, 17:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. РФ разрешила использовать водительские права, выданные в Белоруссии, для работы в России, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Приняли решения (на заседании Совмина Союзного государства - прим. ТАСС), касающиеся в том числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совмина Союзного государства РФ и Белоруссии.
Медведев добавил, что также были приняты решения по стимулированию промышленной кооперации, утверждены индикативные балансы в топливно-энергетической сфере, а также подписаны документы о сотрудничестве в вопросах миграции.
Премьер заметил, что июнь для отношений двух стран стал "месяцем весьма интенсивным". В частности, он сообщил, что в конце июня в Москве пройдет четвертый форум регионов России и Белоруссии, где будут обсуждаться вопросы интеграционного сотрудничества.