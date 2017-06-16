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РФ разрешила использовать водительские права, выданные в Белоруссии

Общество
16 июня, 17:36 дата обновления: 16 июня, 18:03 UTC+3

Таким образом, с 1 июля 2017 года для работы на территории РФ можно будет использовать выданные в Белоруссии водительские права

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Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Минск, 16 июня

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Минск, 16 июня

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. РФ разрешила использовать водительские права, выданные в Белоруссии, для работы в России, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Приняли решения (на заседании Совмина Союзного государства - прим. ТАСС), касающиеся в том числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совмина Союзного государства РФ и Белоруссии.

Медведев добавил, что также были приняты решения по стимулированию промышленной кооперации, утверждены индикативные балансы в топливно-энергетической сфере, а также подписаны документы о сотрудничестве в вопросах миграции.

Премьер заметил, что июнь для отношений двух стран стал "месяцем весьма интенсивным". В частности, он сообщил, что в конце июня в Москве пройдет четвертый форум регионов России и Белоруссии, где будут обсуждаться вопросы интеграционного сотрудничества.

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