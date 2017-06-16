САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. РФ разрешила использовать водительские права, выданные в Белоруссии, для работы в России, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Приняли решения (на заседании Совмина Союзного государства - прим. ТАСС), касающиеся в том числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совмина Союзного государства РФ и Белоруссии.

Медведев добавил, что также были приняты решения по стимулированию промышленной кооперации, утверждены индикативные балансы в топливно-энергетической сфере, а также подписаны документы о сотрудничестве в вопросах миграции.

Премьер заметил, что июнь для отношений двух стран стал "месяцем весьма интенсивным". В частности, он сообщил, что в конце июня в Москве пройдет четвертый форум регионов России и Белоруссии, где будут обсуждаться вопросы интеграционного сотрудничества.