Подмосковный омбудсмен взяла на контроль дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова намерена встретиться с родителями 6-летнего мальчика, погибшего 23 апреля в ДТП в Балашихе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

"Встреча запланирована на ближайшее воскресенье. Она взяла дело на свой контроль. Подробности (будут обнародованы - ТАСС) в воскресенье после визита", - сказали ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

Инцидент произошел во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе, где 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем "Хендэ Солярис", совершила наезд на малолетнего ребенка. Мальчик скончался на месте. Как сообщили ранее в подмосковном ГУ МВД, экспертиза показала, что в момент происшествия ребенок был сильно пьян.

В пятницу стало известно, что прокуратура Московской области потребовала передать другим следователям уголовное дело об этом ДТП, так как у ее сотрудников вызвали "серьезные сомнения" данные о сильном опьянении 6-летнего ребенка. ДТП будет расследовать специализированное подразделение по дорожно-транспортным происшествиям регионального управления МВД. Ход расследования взял на личный контроль прокурор Московской области Алексей Захаров.

Предполагаемой виновнице аварии предъявлено обвинение, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.