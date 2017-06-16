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Пучков: обеспечение безопасности детей на летнем отдыхе является приоритетом для МЧС

Общество
16 июня, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Министр отметил необходимость "выявить бреши и выработать решения, которые обеспечат благоприятные и безопасные условия для полноценного отдыха и оздоровления детей"

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Обеспечение безопасности детей в период летнего отдыха является приоритетной задачей для МЧС России. Об этом заявил глава министерства Владимир Пучков в ходе заседания правительственной комиссии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

"Деятельность по обеспечению безопасности детей в местах отдыха на ближайшее время должна стать для нас приоритетной", - сказал министр.

Он подчеркнул, что с наступлением лета уже открыты 42 тыс. учреждений детского отдыха и оздоровления, которые планируют принять в общей сложности более 5,5 млн отдыхающих.

"Как показывает практика, несмотря на активную подготовительную работу возникает ряд проблемных вопросов при подборе кадров, организации питания и обеспечении комплексной безопасности, включая соблюдение санитарных или противопожарных норм, правил поведения во время купания, поездок на транспорте", - сказал Пучков. Он отметил необходимость "выявить бреши и выработать решения, которые обеспечат благоприятные и безопасные условия для полноценного отдыха и оздоровления детей".

По словам министра, все выявленные нарушения требований комплексной безопасности на объектах в местах отдыха и оздоровления детей должны устраняться немедленно. "Важно продолжать уделять внимание профилактике нарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, а также на маршрутах их следования различным транспортом", - отметил Пучков. "Органы местной власти должны немедленно информировать соответствующие органы о выявленных на территории нелегальных детских лагерях и незарегистрированных детских тургруппах", - сказал он.

Пучков отметил, что важно обеспечить бесперебойное функционирование номеров экстренных служб (101, 102, 103, 104) во всех субъектах страны в период летнего детского отдыха. В ходе заседания правительственной комиссии глава МЧС России обратил особое внимание на необходимость практической отработки алгоритмов взаимодействия экстренных оперативных служб с администрациями детских лагерей и их персоналом при различных нештатных ситуациях.

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