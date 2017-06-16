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В Карелии появится отделение РВИО для помощи поисковикам

Общество
16 июня, 21:12 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

По словам врио главы Карелии, у общества будет свое помещение и определенный бюджет

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ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) появится в Карелии. Оно будет, в частности, помогать поисковым отрядам региона, сообщил в пятницу врио главы республики Артур Парфенчиков на встрече с представителями поисковых отрядов в рамках семинара "Поисковый музей".

"Мы сейчас создаем военно-историческое общество, оно сейчас проходит регистрацию в Москве. Полагаю, что через него мы многие вещи сможем финансировать. Там есть порядок по сбору взносов, а на эти взносы нам будут дополнительные средства из федерации приходить. Полагаю, что все карельские поисковики должны стать членами военно-исторического общества", - сказал Парфенчиков.

Он пояснил, что будет отдельное юридическое лицо - структурное подразделение Российского военно-исторического общества. По словам врио главы Карелии, у общества будет свое помещение и определенный бюджет. Организация также будет заниматься восстановлением исторических памятников, вести работу по увековечению памяти павших.

По мнению ответственного секретаря "Поискового движения России", члена Общественной палаты РФ Елены Цунаевой, отделение Российского военно-исторического общества в Карелии может стать действенным инструментом в помощи поисковикам региона.

Семинар по организации общественных музеев, посвященных событиям Великой Отечественной войны, проходит в Карелии с 15 по 17 июня. В нем участвуют представители поисковых отрядов из 20 регионов России. В рамках мероприятий, в частности, состоялись презентация проектов и награждение победителей всероссийского конкурса "Музей поискового отряда".

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