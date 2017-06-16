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Проект #ЖИТЬ представил пациентам Института туберкулеза научное шоу "Физика невозможного"

Общество
16 июня, 23:30 UTC+3

Более 50 пациентов приняли участие в экспериментах по созданию "тумана" и производству мыльных пузырей

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Благотворительный проект #ЖИТЬ представил научное шоу "Физика невозможного" детям, находящимся на лечении в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза. Стационарная терапия в этом медицинском учреждении занимает не менее полугода.

Участие в экспериментах приняли более 50 пациентов в возрасте от трех лет.

Каждый ребенок смог поучаствовать в создании полимерных "червяков", производстве мыльных пузырей. Детям также рассказали о выделении водорода и его сгорании. Пациентам показали, как можно с помощью химических манипуляций поднять воздушный шар к потолку и заставить его кружить, дети также научились создавать из сухого льда и воды подобие тумана.

Всего же программа включила более десятка различных лабораторных опытов, которые можно проводить под руководством специалиста.

Восторг у детей вызвали хлопья полученного искусственного снега, который невозможно отличить от настоящего. Ведущие рассказали, что именно такой снег используется для зимних декораций в кино.

Это не первое мероприятие, устроенное для пациентов Института туберкулеза. Ранее дети здесь посмотрели спектакль "Золотой цыпленок" и приняли участие в акции "Открытка ко Дню России". Дети подписали и отправили почтовые карточки близким и родственникам, по которым успели соскучиться за время прохождения лечения.

Проект #ЖИТЬ ставит своей задачей поддерживать своих подопечных на постоянной основе. Руководство проекта отмечает, что в вопросах поддержки "самым главным является регулярность".

Проект стартовал 28 октября 2016 года. Его участникам предлагается присоединиться к интернет-флешмобу и рассказывать о своем опыте преодоления трудностей, делиться фотографиями и видеороликами на сайте ЖИТЬ.рф и в группах проекта в социальных сетях.

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