Книга с текстами интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну вышла в США

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Книга "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews) американского режиссера Оливера Стоуна с полными текстами интервью российского президента опубликована в США издательством Hot Books.
Накануне на канале кабельного телевидения Showtime состоялась премьера фильма под тем же названием. Он был создан Оливером Стоуном на основе более десятка интервью с президентом России.
В предисловии к книге американский журналист Роберт Шир отметил, что "центральная тема во всех интервью Путина - это вопрос о том, как развиваются американо-российские отношения в условиях нынешней напряженности". Эти беседы, отметил он, состоялись в период со 2 июля 2015 по 10 февраля 2017 года, когда "отношения между двумя самыми мощными в военном отношении державами привели к такому уровню подозрительности, которого не было со времен холодной войны".
Беседы, отметил автор предисловия, "проходили в уважительной атмосфере", и эти интервью "дали возможность Владимиру Путину изложить свое видение ситуации в условиях, когда Оливер Стоун задавал ему острые вопросы".