Москвичи смогут увидеть бои роботов и гонку дронов на выходных

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Крупнейший научно-популярный фестиваль Geek Picnic будет проходить в московском парке Коломенское 17 и 18 июня. За два дня его гости смогут увидеть гонки дронов и битву роботов, побороться с зомби в виртуальной реальности и посетить множество лекций лучших популяризаторов науки. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Kaspersky Geek Picnic в Москве приурочен к юбилею "Лаборатории Касперского". Специально на свой 20-летний юбилей компания привезла более двадцати уникальных технологий российских ученых: первый российский шлем виртуальной реальности NVR, три выездных модуля марсианской станции, бионическую руку, управляемую с помощью нейросигналов и многое другое.

Гонка дронов начнется 18 июня в полдень, а в субботу зрители смогут посмотреть на тренировку пилотов. Беспилотники должны пройти гоночную трассу и пролететь через чекпойнты на скорость, а управлять ими пилоты будут с помощью очков или шлемов-приемников изображения с камеры, установленной на летательном аппарате. Участие в соревновании примут самые опытные пилоты гоночных дронов России: Владимир Мещеряков, Платон Максимов, Михаил Колодочка и многие другие.

Гостей фестиваля ждет множество симуляторов виртуальной реальности. Так, VR-зона Geek Picnic в этом году достигла 256 кв. м и объединила гибридный тренажер для скалолазания и интерактивную игровую платформу Skala. А в VR CUBE посетители фестиваля смогут сразиться с зомби или космическим злом. Любители кино смогут посмотреть фильмы с виртуальной реальностью. А любители квестов - пройти игру, свободно перемещаясь в шлеме виртуальной реальности и выполняя задания на площади 40 кв. м.

Кроме того, 18 июня на фестивале выступит участник медицинского эксперимента по пересадке головы Валерий Спиридонов. Уроженец города Владимир получил мировую известность, согласившись стать первым человеком, которому с помощью хирургических инструментов подарят здоровое тело. Операция по трансплантации тела запланирована на декабрь этого года.

А на бронированной сцене оба дня будут проходить бои роботов, организованные Робостанцией. Это возможность для инженеров отработать тактику и испытать новые технические решения, чтобы подготовиться к большими боями роботов "БРОНЕБОТ", которые пройдут осенью в Москве и Санкт-Петербурге.

Geek Picnic

Geek Picnic - крупнейший международный научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. Впервые он прошел в Санкт-Петербурге в 2011 году. А с 2014 года проводится и в Москве. В 2016 году фестиваль раздвинул границы и вышел на международный уровень - он впервые прошел в Израиле.