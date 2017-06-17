Директор АРФП: у фармпроизводителей РФ и Кубы есть хорошие возможности для сотрудничества

ГАВАНА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Российские и кубинские производители фармацевтической продукции имеют хорошие возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил в пятницу в интервью ТАСС генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, принимающий участие в проходящем в эти дни в Гаване Первом российско-кубинском медико-фармацевтическом бизнес-форуме.

"История наших взаимоотношений говорит о том, что возможности для сотрудничества хорошие. Но, в любом случае, это бизнес-процесс, и он будет эффективен только тогда, когда будет приносить обоюдную выгоду", - сказал Дмитриев.

По его словам, уже создан хороший задел во взаимодействии с кубинскими партнерами по конкретным проектам. В частности, по выводу на российский рынок компанией "Фармэко" "кубинского чуда" - инъекционного препарата Heberprot-P ("Эберпрот-П") для лечения диабетической стопы. Кроме того, российская Национальная иммунобиологическая компания ("Нацимбио") и кубинская CIMAB проводят исследования в области моноклональных антител. Ведется также совместная работа по созданию вакцин от гепатита В и коклюша.

Как отметил гендиректор АРФП, некоторые препараты Россия может поставлять на Кубу дешевле и в больших объемах, чем это сейчас делают Аргентина и Бразилия, являющиеся на данный момент основными производителями лекарственных средств в Латинской Америке. "Кроме того, российские компании могут предложить Кубе некоторые новейшие препараты в области неврологии, онкологии, гематологии, аналогов которых пока нет ни в Аргентине, ни в Бразилия", - добавил Дмитриев.

По его словам, для того, чтобы придать импульс российско-кубинскому сотрудничеству в фармацевтике, необходимо активнее использовать механизмы привлечения начальных инвестиций в совместные проекты, в том числе через Роснано и Внешэкономбанк. Кроме того, следует отказаться от дублирования в регистрации лекарственных препаратов. "Мы должны доверять друг другу. К примеру, если в РФ проведены клинические исследования по определенным стандартам, то не надо их повторно проводить на Кубе - это просто дополнительная трата времени и денег", - пояснил глава АРФП.

Задачи форума

Первый российско-кубинский медико-фармацевтический бизнес-форум открылся в Гаване в четверг. Его цель - развитие сотрудничества между РФ и Кубой в области медицины, фармацевтики и биотехнологий, презентация возможностей отраслевых компаний, а также налаживание взаимодействия между университетами, научно- исследовательскими институтами и технологическими парками двух стран.

Со стороны России в форуме, который завершится в субботу, принимают участие представители Министерства здравоохранения, в том числе первый заместитель министра Игорь Каграманян, и руководители крупнейших фармпроизводителей и научно-исследовательских учреждений, в том числе Научного центра экспертизы средств медицинского применения, фонда "Сколково", Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, компаний "Микроген", "Биокад", "Фармасинтез", "Эйдос-Медицина" и "Петровакс Фарм", Санкт- Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Встреча проходит при поддержке российского и кубинского Министерств здравоохранения, посольства и торгпредства России на Кубе и Торгово-промышленной палаты РФ.