Депимущества Москвы опроверг данные о выселении семьи с ребенком из сносимой пятиэтажки

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Департамент городского имущества Москвы ищет квартиру для семьи с новорожденным ребенком с Малой Филевской улицы, которых, как утверждают ряд общественных активистов в сети Facebook, якобы выселяют "в никуда" для сноса пятиэтажки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента.

"Семью, которая живет по адресу Малая Филевская, д. 24, корп. 3, кв. 20, никто не выселит до тех пор, пока ей не предоставят новую квартиру в новостройке в том же районе - с увеличением площади", - заявили в пресс-службе ведомства.

Пользователи социальной сети Facebook ранее распространили призыв к митингу в защиту этой семьи от неправомерного выселения по программе реновации. Информация в этом призыве искажена, пояснили ТАСС в департаменте имущества Москвы.

Так, здание на Малой Филевской улице, о котором идет речь, действительно подлежит сносу, но по предыдущей программе обновления жилья первого периода индустриального домостроения - 1999-2018 гг. К новой программе реновации этот дом не имеет отношения, подчеркнули в департаменте.

Также верно то, что после первой предложенной для переезда квартиры пристав по постановлению суда начал исполнительное производство в отношении семьи с Малой Филевской улицы. Но департамент имущества Москвы настоял на переносе принудительного переселения и заранее приступил к подбору другой квартиры большей площади из-за рождения ребенка.

"Переезд состоится лишь тогда, когда будет найдет подходящий вариант, который по всем параметрам устроит саму семью", - резюмировали в профильной структуре правительства Москвы.

Программа обновления жилья первого периода индустриального домостроения стартовала в 1999 году для того, чтобы переселить москвичей из обветшавших "хрущевок" 1950-1960 годов. Общий объем подлежащих сносу пятиэтажных домов на старте составлял 1722 единицы площадью 6 млн 339,6 тыс. кв. м.

Программа должна завершиться в начале 2018 года после сноса оставшихся 57 зданий. Новая программа реновации жилого фонда (снос пятиэтажек, ранее причислявшихся к "несносимым") инициирована властями Москвы и России в феврале 2017 года, сейчас обсуждаются ее параметры, с 15 мая по 15 июня прошло голосование жителей 4,5 тыс. домов, до 15 июля идет голосование на собраниях собственников жилья.

Соответствующий закон принят Госдумой 14 июня. Никакого переселения по этой программе пока не начиналось и не может быть начато до подведения итогов голосований и определения параметров реализации программы.