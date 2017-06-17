Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депимущества Москвы опроверг данные о выселении семьи с ребенком из сносимой пятиэтажки

Общество
17 июня, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

В ведомстве заверили, что семью никто не выселит до тех пор, пока ей не предоставят новую квартиру в новостройке в том же районе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Департамент городского имущества Москвы ищет квартиру для семьи с новорожденным ребенком с Малой Филевской улицы, которых, как утверждают ряд общественных активистов в сети Facebook, якобы выселяют "в никуда" для сноса пятиэтажки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента.

"Семью, которая живет по адресу Малая Филевская, д. 24, корп. 3, кв. 20, никто не выселит до тех пор, пока ей не предоставят новую квартиру в новостройке в том же районе - с увеличением площади", - заявили в пресс-службе ведомства.

Пользователи социальной сети Facebook ранее распространили призыв к митингу в защиту этой семьи от неправомерного выселения по программе реновации. Информация в этом призыве искажена, пояснили ТАСС в департаменте имущества Москвы.

Так, здание на Малой Филевской улице, о котором идет речь, действительно подлежит сносу, но по предыдущей программе обновления жилья первого периода индустриального домостроения - 1999-2018 гг. К новой программе реновации этот дом не имеет отношения, подчеркнули в департаменте.

Также верно то, что после первой предложенной для переезда квартиры пристав по постановлению суда начал исполнительное производство в отношении семьи с Малой Филевской улицы. Но департамент имущества Москвы настоял на переносе принудительного переселения и заранее приступил к подбору другой квартиры большей площади из-за рождения ребенка.

"Переезд состоится лишь тогда, когда будет найдет подходящий вариант, который по всем параметрам устроит саму семью", - резюмировали в профильной структуре правительства Москвы.

Программа обновления жилья первого периода индустриального домостроения стартовала в 1999 году для того, чтобы переселить москвичей из обветшавших "хрущевок" 1950-1960 годов. Общий объем подлежащих сносу пятиэтажных домов на старте составлял 1722 единицы площадью 6 млн 339,6 тыс. кв. м.

Программа должна завершиться в начале 2018 года после сноса оставшихся 57 зданий. Новая программа реновации жилого фонда (снос пятиэтажек, ранее причислявшихся к "несносимым") инициирована властями Москвы и России в феврале 2017 года, сейчас обсуждаются ее параметры, с 15 мая по 15 июня прошло голосование жителей 4,5 тыс. домов, до 15 июля идет голосование на собраниях собственников жилья.

Соответствующий закон принят Госдумой 14 июня. Никакого переселения по этой программе пока не начиналось и не может быть начато до подведения итогов голосований и определения параметров реализации программы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Путин: закрытие участка границы РФ и Украины до урегулирования приведет к гибели людей
4
В Москве задержан таксист, взявший с чилийского журналиста 50 тыс. рублей за поездку
5
Трамп проинформирован о возможном уничтожении Россией главаря ИГ
6
Отношения Кубы и США в 2015-2017 гг. Досье
7
Трамп объявил об ужесточении политики США в отношении Кубы
Темы дня
Загрузка...
Реклама