Cкоропостижно cкончался президент Вануату Болдуин Лонздейл

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СИДНЕЙ, 17 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Президент Вануату Болдуин Лонздейл скоропостижно скончался от инфаркта, сообщило Новозеландское радио. Согласно поступающей информации, в пятницу вечером Лонздейл внезапно почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу столицы страны Порт-Вила. Ночью он скончался.
Лонздейл родился в 1950 году и до избрания президентом страны в 2014 году был англиканским священником.
Согласно конституции Вануату, новый глава государства должен быть избран коллегией выборщиков, состоящей из членов парламента и глав региональных советов, в течение ближайших трех недель.
Вануату - небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды. Численность населения Вануату составляет около 290 тыс. человек.