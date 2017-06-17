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Инцидент с задержанием российской яхты в КНДР урегулирован

Общество
17 июня, 6:53 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Во второй половине дня после прохождения необходимых формальностей судну будет разрешено покинуть порт Раджин

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ПХЕНЬЯН, 17 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Ситуация с задержанием в КНДР российской яхты Katalexa урегулирована. Как сообщили ТАСС в Генеральном консульстве РФ в городе Чондин, в субботу во второй половине дня после прохождения необходимых формальностей судну будет разрешено покинуть порт Раджин, расположенный на северо-востоке страны недалеко от границы с Россией.

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Все члены экипажа здоровы. До отплытия судна в этом порту будет находиться генеральный консул РФ в Чондине Юрий Бочкарев, который в пятницу провел переговоры с представителями погранслужбы КНДР, организовал для членов экипажа радиосвязь с родственниками. Связаться с генконсулом из Пхеньяна в настоящее время не представляется возможным, т. к. он находится вне зоны действия мобильной связи.

Как выяснилось, яхта была задержана "по недоразумению". Согласно версии северокорейских дипломатов, местные рыбаки проявили "чрезмерную бдительность" в рамках кампании по борьбе с браконьерами и сообщили о судне, якобы нарушившем границу КНДР, пограничной службе. Власти народной республики заверили что "инцидент урегулирован", и яхта Katalexa сможет покинуть порт Раджин.

Приморскую яхту Katalexa, которую задержало судно КНДР в Японском море, перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский, сообщили ТАСС в краевой Федерации парусного спорта. По данным этой организации, на ней три члена экипажа.

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