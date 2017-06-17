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Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко

Общество
17 июня, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко ("Единая Россия") скончался  на 51-м году жизни. Об этом сообщили в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"17 июня после продолжительной болезни на 51-м году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко", - сообщили в управлении.

С 1993 года Олег Грищенко работал на Саратовском подшипниковом заводе, в 2000 году занял пост заместителя генерального директора предприятия, с 2003 по 2005 годы возглавлял эту компанию. В 2004-2005 годах являлся депутатом Саратовской областной думы третьего созыва.

С декабря 2005 года исполнял обязанности мэра Саратова. В марте 2006 года был избран депутатом городской думы и главой Саратова, в 2011 году переизбран на эту должность. В сентябре 2016 года Грищенко был избран депутатом Госдумы. Работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного.

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