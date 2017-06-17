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В пострадавшем от паводка селе на Ставрополье продолжаются восстановительные работы

Общество
17 июня, 11:37 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 17, июня. /ТАСС

Глава сельской администрации Игорь Грищенко также добавил, что продолжается работа по выплате компенсаций пострадавшим

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ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы и выплаты населению продолжаются в пострадавшем от майского паводка селе Краснокумском Георгиевского района Ставропольского края, жительница которого сообщила о проблемах с выплатами пособий на "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили ТАСС в сельской администрации.

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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"Работы шли и продолжают вестись, сейчас осталось порядка 15 домов в низких местах, в которых необходимо откачать воду из подвалов. Мы уже несколько раз с начала паводка это делали, но вновь шли дожди, все опять заливало", - рассказал глава сельской администрации Игорь Грищенко.

По его словам, продолжается работа по выплате компенсаций пострадавшим. "Всего пострадало 2105 человек, все документы оформлены, люди получают деньги. Эта работа велась сразу, на момент телеэфира компенсации получили уже более 1400 человек. Сейчас в администрации и людей нет, все кто обращался, всю работу мы сделали", - сказал Грищенко.

Он также сообщил, что необходимая помощь оказана и обратившейся к Владимиру Путину жительнице села Валентине Саковской. "Деньги она получила. Ее дети находятся в санатории, все совершенно бесплатно", - рассказал Грищенко.

Выплатят по 6 тыс. рублей

Как рассказали ТАСС в администрации Георгиевского городского округа, все списки для получения единовременной компенсации в 10 тыс. рублей сформированы и направлены в минфин края. За вчерашний день принято также около 15 заявлений от пострадавших, которые по первоначальной, неправильной информации платили за обследование своих подтопленных домовладений.

"Сейчас идет прием документов для того, чтобы компенсировать людям по 6 тыс. рублей, которые они оплачивали специализированной организации (за обследование дома и признание ущерба - прим. ТАСС)", - сказал ТАСС руководитель управления труда и соцзащиты администрации Юрий Капшук.

Федеральные выплаты

Как ранее сообщал ТАСС, федеральные выплаты ставропольцам, пострадавшим от ЧС, начаты с 16 июня. 15 июня около 21:00 мск на единый счет краевого бюджета поступил первый транш федеральных средств, выделенных Ставропольскому краю для выплат компенсаций пострадавшим от майского паводка. "Всего Ставрополью адресовано 937,5 млн рублей, пока в край поступила треть этой суммы, более 281,2 млн рублей", - сообщает пресс-служба губернатора края.

Во время "Прямой линии" 15 июня жительница села Валентина Саковская сообщила Владимиру Путину, что до сих пор не получила необходимой помощи и о том, что у семьи требуют оформления платных справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья. Путин потребовал, чтобы губернатор края Владимир Владимиров немедленно разобрался в ситуации.

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