Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Елизавета II призвала поддержать пострадавших в результате терактов и лондонского пожара

Общество
17 июня, 12:22 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Королева призналась, что во время своих поездок к местам теракта и пожара в Манчестере и Лондоне была тронута искренним стремлением людей оказать поддержку тем, кто крайне в ней нуждается

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Королева Великобритании Елизавета II призвала поддержать всех пострадавших в результате последних терактов в стране и от пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне. Такой призыв содержится в послании монарха, обнародованном в день, когда Великобритания празднует так называемый официальный день рождения королевы.

Глава государства заметила, что хотя "сегодняшний день - традиционно праздничный", стране трудно избежать мрачных настроений. "В последние месяцы страна стала свидетелем череды ужасных трагедий. Как нация, мы продолжаем размышлять и молиться за всех тех, кто непосредственно пострадал от этих событий", - отметила королева Елизавета.

Королева призналась, что во время своих поездок к местам теракта и пожара в Манчестере и Лондоне была тронута искренним стремлением людей к оказанию поддержки тем, кто крайне в ней нуждается. Она также подчеркнула, что, столкнувшись с испытаниями, жители Соединенного Королевства продемонстрировали решительное стремление противостоять невзгодам. "Объединившись в нашей печали, мы одинаково решительны, без страха или предпочтений, поддержать всех тех, кто восстанавливает нормальную жизнь, столь ужасно пострадавшую от травм и потерь", - резюмировала Елизавета II.

Реальный день рождения нынешней королевы приходится на 21 апреля, в этом году Елизавете уже исполнился 91 год. Однако в этот день, по традиции, не проводится никаких официальных торжеств, за исключением пушечных залпов королевской артиллерии. Официальный день рождения королевы обычно отмечается во вторую субботу июня, но в этом году был перенесен на третью.

Главное событие этого дня - военный парад с участием монарха. Он начнется в ближайшее минуты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в жилом комплексе в Лондоне
Страны
Великобритания
Персоны
Елизавета II
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
2
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
3
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
4
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Опубликована финансовая декларация Трампа за 2016 год
7
Число жертв шквала в Москве достигло 17 человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама