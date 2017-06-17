Елизавета II призвала поддержать пострадавших в результате терактов и лондонского пожара

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ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Королева Великобритании Елизавета II призвала поддержать всех пострадавших в результате последних терактов в стране и от пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне. Такой призыв содержится в послании монарха, обнародованном в день, когда Великобритания празднует так называемый официальный день рождения королевы.
Глава государства заметила, что хотя "сегодняшний день - традиционно праздничный", стране трудно избежать мрачных настроений. "В последние месяцы страна стала свидетелем череды ужасных трагедий. Как нация, мы продолжаем размышлять и молиться за всех тех, кто непосредственно пострадал от этих событий", - отметила королева Елизавета.
Королева призналась, что во время своих поездок к местам теракта и пожара в Манчестере и Лондоне была тронута искренним стремлением людей к оказанию поддержки тем, кто крайне в ней нуждается. Она также подчеркнула, что, столкнувшись с испытаниями, жители Соединенного Королевства продемонстрировали решительное стремление противостоять невзгодам. "Объединившись в нашей печали, мы одинаково решительны, без страха или предпочтений, поддержать всех тех, кто восстанавливает нормальную жизнь, столь ужасно пострадавшую от травм и потерь", - резюмировала Елизавета II.
Реальный день рождения нынешней королевы приходится на 21 апреля, в этом году Елизавете уже исполнился 91 год. Однако в этот день, по традиции, не проводится никаких официальных торжеств, за исключением пушечных залпов королевской артиллерии. Официальный день рождения королевы обычно отмечается во вторую субботу июня, но в этом году был перенесен на третью.
Главное событие этого дня - военный парад с участием монарха. Он начнется в ближайшее минуты.