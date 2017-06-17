Папа римский выразил соболезнования в связи с пожаром в лондонском небоскребе

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ВАТИКАН, 17 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск "опечален в связи с потерями человеческих жизней и ранениями, полученными в результате разрушительного пожара" в лондонском небоскребе. Об этом сообщает служба печати Святого престола.
В телеграмме за подписью кардинала Пьетро Паролина, государственного секретаря (главы правительства) папского государства, на имя кардинала Винсента Нихольса, архиепископа Вестминстера, говорится о близости римского первосвященника ко всем пострадавшим в ходе этой трагедии. Папа также дал высокую оценку деятельности спасателей.