Папа римский выразил соболезнования в связи с пожаром в лондонском небоскребе

ВАТИКАН, 17 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск "опечален в связи с потерями человеческих жизней и ранениями, полученными в результате разрушительного пожара" в лондонском небоскребе. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

В телеграмме за подписью кардинала Пьетро Паролина, государственного секретаря (главы правительства) папского государства, на имя кардинала Винсента Нихольса, архиепископа Вестминстера, говорится о близости римского первосвященника ко всем пострадавшим в ходе этой трагедии. Папа также дал высокую оценку деятельности спасателей.