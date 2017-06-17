Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Демилитаризованная бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в белорусский город Брест, акция стартовала на Поклонной горе. Об этом ТАСС сообщили инициаторы первого подобного бронепробега из Военно-технического общества.

"Бронеколонна из БТР и БРДМ начала движение, сейчас участники находятся на Кутузовском проспекте", - отметил собеседник агентства. В рамках акции более 15 единиц демилитаризованной техники проедут по Москве, Одинцову, Голицыну, Можайску, Вязьме, Смоленску, Орше, Минску, Бресту, Березе, после чего вернутся в российскую столицу.

22 июня, в День памяти и скорби, российские экипажи примут участие в памятных мероприятиях в Бресте. Бронеколонна преодолеет 2,3 тыс. км, маршрут, который, по данным организаторов, "полностью совпадает с тем, на котором оборонялись наши войска в 1941-м году".

Ожидается, что участники мероприятия установят рекорд, который войдет в Книгу рекордов РФ "как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике".

По словам председателя Военно-технического общества Алексея Мигалина, "акция примечательна тем, что объединяет как частных лиц, владельцев демилитаризованной техники, так и волонтеров, ветеранов и просто сочувствующих граждан России, Белоруссии". Он выразил надежду, что проведение акции "Дорога Мужества" "станет доброй традицией для жителей России и Белоруссии".