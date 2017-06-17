Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест

"Локомотив" продлил на год срок аренды футболиста "Краснодара" АриСпорт 17 июня, 13:52
Уголовное дело на гендиректора АНО "Динамо" Сафронова не заводилосьСпорт 17 июня, 13:51
Дворкович ожидает самоотдачи и сыгранности от сборной России на старте Кубка конфедерацийСпорт 17 июня, 13:37
Терещенко: хоккеистов и персонал АНО "Динамо" вынуждают заключать контракты с ОООСпорт 17 июня, 13:36
Болельщики сборной России проиграли новозеландцам перед первым матчем Кубка конфедерацийСпорт 17 июня, 13:31
Дворкович: РФ ожидает проверку производителей мяса и молока со стороны ТурцииЭкономика и бизнес 17 июня, 13:31
На эсминце ВМС США Fitzgerald повреждены машинное отделение и радиорубкаПроисшествия 17 июня, 13:25
Россияне и новозеландцы возложили цветы к памятнику в честь матча в блокадном ЛенинградеСпорт 17 июня, 13:23
Футболист сборной Германии по футболу Рюдигер доволен приемом команды в СочиСпорт 17 июня, 13:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Демилитаризованная бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в белорусский город Брест, акция стартовала на Поклонной горе. Об этом ТАСС сообщили инициаторы первого подобного бронепробега из Военно-технического общества.
"Бронеколонна из БТР и БРДМ начала движение, сейчас участники находятся на Кутузовском проспекте", - отметил собеседник агентства. В рамках акции более 15 единиц демилитаризованной техники проедут по Москве, Одинцову, Голицыну, Можайску, Вязьме, Смоленску, Орше, Минску, Бресту, Березе, после чего вернутся в российскую столицу.
22 июня, в День памяти и скорби, российские экипажи примут участие в памятных мероприятиях в Бресте. Бронеколонна преодолеет 2,3 тыс. км, маршрут, который, по данным организаторов, "полностью совпадает с тем, на котором оборонялись наши войска в 1941-м году".
Ожидается, что участники мероприятия установят рекорд, который войдет в Книгу рекордов РФ "как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике".
По словам председателя Военно-технического общества Алексея Мигалина, "акция примечательна тем, что объединяет как частных лиц, владельцев демилитаризованной техники, так и волонтеров, ветеранов и просто сочувствующих граждан России, Белоруссии". Он выразил надежду, что проведение акции "Дорога Мужества" "станет доброй традицией для жителей России и Белоруссии".