Собянин поблагодарил москвичей за активное голосование по реновации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей города за участие в голосовании по реновании.

"Я благодарен москвичам за голосование. Попытаться найти консенсус между разными точками зрения в рамках реновации - это непросто; нам досталось наследство советского прошлого. Спасибо всем за участие, и членам Общественной палаты, и депутатам Госдумы", - заявил мэр в рамках пленарного заседания на Гражданском форуме Москвы, посвященного вопросам реновации.

Экологическая обстановка

Собянин также отметил, что программа реновации в Москве изменит облик города, однако не приведет к ухудшению экологической обстановки и транспортной доступности в столице.

"Возникает много вопросов: что будет с транспортом? Приедут 5 млн человек, они заселятся, будет нечем дышать. Должен сказать, что обеспеченность москвичей жильем - самая низкая в мире, ниже, чем в Токио, Лондоне, Париже. Тем не менее более 90% всего нового построенного жилья покупается москвичами. Поэтому никакие миллионы в наш город не приедут", - сказал он.

В то же время, по его словам, реновация подразумевает благоустройство близлежащих территорий, создание рабочих мест, озеленение, обеспечение транспортной доступности и социальной безопасности москвичей.

По мнению Собянина, "практически все жилье, которые будет дополнительно строиться в рамках реновации, будет покупаться москвичами". "Появится возможность улучшить свои жилищные условия, не будет такого дефицита, "перегретого" рынка с дикими ценами. Соответственно, не будет дополнительных автомобилистов, которые откуда-то съедутся. А экологическая проблема - это в основном транспортная проблема", - сказал он.

"Массовый снос домов происходил последние 20 лет, но прошлая программа во многом отличается от того, что мы сейчас делаем. Мы планируем не только построить новые дома, но и создать целый обновленный комплекс жизни городской среды ", - добавил Собянин.

Корректировка госпрограмм

Собянин также призвал столичное правительство скорректировать все действующие госпрограммы столицы с учетом проекта реновации.

"Я прошу своих коллег, все госпрограммы города Москвы должны быть скорректированы с учетом программы реновации", - сказал он.

"В Москве много проблем, они касаются огромного количества людей. Эта концентрация людей делает их решение чрезвычайно сложным. В Москве невозможно проложить в чистом поле дорогу, просто так взять и построить детский сад. Это плотно застроенный город со своей историей, со своей жизнью, традициями", - отметил он.

"Тем не менее, мы сформировали ряд ключевых направлений, создали по ним государственные программы: программы развития транспорта, здравоохранения, культуры, спорта, экологи. Сегодня, когда мы решаем одну из глобальных проблем города (обновление жилфонда по программе реновации - прим. ТАСС), все, что раньше мы делали, нам позволяет сказать, что и эта задача нам по плечу. Потому что она сплетена из тех ключевых сквозных программ Москвы, над которыми мы все предыдущие годы работали", - заключил градоначальник.

Программа реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.