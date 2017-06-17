Аппарат омбудсмена: сироту из Магадана не отдают опекуну в Москве и хотят отвезти обратно

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Советник уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Максим Ладзин сообщил ТАСС, что 11-летнего сироту из Магадана, который был обнаружен в марте 2017 года в одной из московских больниц в истощенном состоянии, столичные чиновники намерены передать 19 июня представителям опеки Магаданской области, в отношении которых ведется расследование.

"По нашей информации, 18 июня в Москву прибудут сотрудники опеки Магаданской области, чтобы попытаться при содействии департамента соцзащиты Москвы вывезти ребенка обратно в Магадан и поместить его в детдом", - утверждает советник омбудсмена. Он напомнил, что в связи с доведением этого ребенка до истощения в отношении сотрудников органов опеки Магаданской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

При этом Ладзин заявил, что департамент соцзащиты Москвы, несмотря на рекомендации детского омбудсмена, отказался назначить сироте из Магадана временным опекуном москвичку, которая обнаружила ребенка в больнице в тяжелом состоянии и привлекла внимание к его положению.

"Несмотря на то, что мы неоднократно рекомендовали департаменту соцзащиты Москвы руководствоваться федеральным законодательством об опеке и назначить временным опекуном женщину, которая нашла мальчика в больнице, привлекла внимание к его состоянию, чиновники департамента соцзащиты Москвы находили различные поводы и отговорки, чтобы этого не делать", - заявил Ладзин. "Мальчик ей (потенциальному опекуну) каждый день из больницы звонит и говорит: "Я очень хочу к вам, когда вы меня заберете?". У них уже очень сильная эмоциональная связь, это подчеркивают психологи, работающие с ребенком", - добавил собеседник агентства.

По мнению Ладзина, столичный департамент соцзащиты старается не допускать принятия в московские приемные семьи иногородних сирот. "Хотя потенциальный опекун в данном случае отказался от всяческих выплат на мальчика, и московским властям не придется его содержать", - отметил советник детского омбудсмена.

История мальчика

В мае 2017 года пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщила, что в аппарат омбудсмена обратились сотрудники Эндокринологического научного центра, расположенного в Москве, и рассказали об 11-летнем пациенте, которого приемная мать привезла на обследование из Магадана в крайне истощенном состоянии. Мальчик был госпитализирован с весом 11 кг.

12 мая официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") в отношении органов опеки Магадана, передавших в приемную семью ребенка, которого после этого довели до истощения. По словам Петренко, дело было возбуждено по итогам доследственной проверки, проведенной по информации уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По данным следствия, органы опеки и попечительства не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье, за 2014-2016 гг. должностные лица всего два раза посетили приемную семью, хотя в их обязанности входит обследование условий жизни подопечного не менее двух раз в год.