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Жители Ставрополья начали получать федеральные выплаты за утерю имущества в паводок

Общество
17 июня, 16:57 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 17, июня. /ТАСС

Выплаты получили жители Минераловодского городского округа, Георгиевского и Кочубеевского районов

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ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края начали в субботу выплачивать компенсации из федерального бюджета ставропольцам, потерявшим имущество в паводок. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Начаты перечисления за частично или полностью утраченное имущество. По состоянию на 16:00 мск 17 июня выплаты по 50 тыс. рублей переведены на банковские счета 235 человек, по 100 тыс. рублей - шесть человек. География этих транзакций охватывает Минераловодский городской округ, Георгиевский и Кочубеевский районы", - отмечается в сообщении.

Ранее жители территорий, подтопленных в паводок, получили федеральные выплаты по 10 тыс. рублей - эти компенсации полагаются всем гражданам, признанным пострадавшими во время ЧС.

"Получателями выплаты из федеральных средств в размере 10 тыс. рублей уже стали 9830 человек", - отмечают в правительстве. Аналогичные компенсации (по 10, 50 и 100 тыс. рублей) продолжают выплачивать и из краевого бюджета.

Как ранее сообщал ТАСС, с 15 по 25 мая на Ставрополье впервые более чем за полвека выпало до трех месячных норм осадков. Подъем уровня воды в реках привел к паводку, в пиковый период которого в девяти муниципалитетах края было подтоплено более 1,7 тыс. домов, в целях безопасности отселены более 2,3 тыс. человек. По предварительным данным, в крае - более восьми тысяч пострадавших, общий ущерб превышает 2,37 млрд рублей.

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