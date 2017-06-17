Власти Москвы объявили международный конкурс на разработку проектов кварталов реновации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Москвы объявляют международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации.

"Мы объявляем международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации. Планируем привлечь лучших архитекторов", - написал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что пригласил поучаствовать в конкурсе архитектурные бюро "Фостер + партнеры" и "Херцог и де Мерон".

Собянин также отметил, что перед властями стоит задача "не просто построить новые дома, а создать в кварталах реновации качественную и привлекательную городскую среду".

Программа реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.