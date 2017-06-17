Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комиссия МЧС на Ставрополье взяла на контроль работу по выплатам пострадавшим от паводка

Общество
17 июня, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Комиссия центрального аппарата МЧС России также контролирует ход оказания помощи и содействия пострадавшим

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Специальная комиссия МЧС России во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Владленом Аксеновым взяла на контроль работу служб Ставропольского края по выплатам компенсаций пострадавшим от паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе МЧС России.

"По указанию главы ведомства Владимира Пучкова комиссия обеспечивает контроль работы органов местного самоуправления и всех служб Ставропольского края, ответственных за выплаты компенсаций пострадавшим от паводка и оформление документов людям, которые постоянно проживали, но по тем или иным причинам не были зарегистрированы в зоне бедствия", - сказал представитель МЧС.

Смотрите также

Жители Ставрополья начали получать федеральные выплаты за утерю имущества в паводок

Около 7,5 тыс. ставропольцев, пострадавших от паводка, получили федеральную помощь

В пострадавшем от паводка селе на Ставрополье продолжаются восстановительные работы

Этим категориям граждан должна быть оказана юридическая помощь, нужно пройти определенные законом процедуры - собрать и оформить документы для судебных инстанций, так как в ряде случаев только суд может признать этих людей пострадавшими. По данным местных властей, больше половины населения, проживавшего в зоне подтопления, не имеет там регистрации.

Комиссия центрального аппарата МЧС России также контролирует ход оказания помощи и содействия пострадавшим в оформлении справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья.

Распоряжением правительства РФ из резервного фонда властям Ставропольского края направлено 937,5 млн рублей. В МЧС отметили, что ежедневно пожарные и спасатели Ставрополья оказывают адресную помощь населению края, пострадавшему от паводка. Специалисты МЧС откачивают воду, распиливают деревья, очищают приусадебные участки от мусора.

От жителей пострадавших от паводка поселков поступает благодарность. "Огромное спасибо хочу сказать сотрудникам МЧС, которые помогают справиться с последствиями стихии, - приводит пресс-служба слова 78-летней жительницы села Левокумка Зинаиды Беличевой. - Ребята очень мне помогли, самой мне никогда бы не справиться с этой бедой".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
СК настаивает на передаче из полиции дела о гибели ребенка в Балашихе
4
В Баренцевом создадут четыре искусственных острова для строительства морских сооружений
5
Порошенко отменил "закон Савченко"
6
ВКС РФ ликвидировали в Сирии двух полевых командиров ИГ и 180 боевиков
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама