Комиссия МЧС на Ставрополье взяла на контроль работу по выплатам пострадавшим от паводка

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Специальная комиссия МЧС России во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Владленом Аксеновым взяла на контроль работу служб Ставропольского края по выплатам компенсаций пострадавшим от паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе МЧС России.

"По указанию главы ведомства Владимира Пучкова комиссия обеспечивает контроль работы органов местного самоуправления и всех служб Ставропольского края, ответственных за выплаты компенсаций пострадавшим от паводка и оформление документов людям, которые постоянно проживали, но по тем или иным причинам не были зарегистрированы в зоне бедствия", - сказал представитель МЧС.

Этим категориям граждан должна быть оказана юридическая помощь, нужно пройти определенные законом процедуры - собрать и оформить документы для судебных инстанций, так как в ряде случаев только суд может признать этих людей пострадавшими. По данным местных властей, больше половины населения, проживавшего в зоне подтопления, не имеет там регистрации.

Комиссия центрального аппарата МЧС России также контролирует ход оказания помощи и содействия пострадавшим в оформлении справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья.

Распоряжением правительства РФ из резервного фонда властям Ставропольского края направлено 937,5 млн рублей. В МЧС отметили, что ежедневно пожарные и спасатели Ставрополья оказывают адресную помощь населению края, пострадавшему от паводка. Специалисты МЧС откачивают воду, распиливают деревья, очищают приусадебные участки от мусора.

От жителей пострадавших от паводка поселков поступает благодарность. "Огромное спасибо хочу сказать сотрудникам МЧС, которые помогают справиться с последствиями стихии, - приводит пресс-служба слова 78-летней жительницы села Левокумка Зинаиды Беличевой. - Ребята очень мне помогли, самой мне никогда бы не справиться с этой бедой".