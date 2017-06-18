Минобрнауки: новые подходы к безопасности детского отдыха разработаны после ЧП в Карелии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минобрнауки после трагедии на Сямозере в Карелии год назад сформировало новые подходы к безопасности детского отдыха, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Трагедия на Сямозере 18 июня 2016 года унесла жизни 14 детей. Руководство частного детского лагеря, куда они приехали на отдых, несмотря на штормовое предупреждение, отправило в водный поход 47 несовершеннолетних в сопровождении 4 взрослых. Они передвигались на рафте и двух каноэ, в непогоду оба каноэ перевернулись. Был возбужден ряд уголовных дел, в том числе против сотрудников ООО "Парк-отель "Сямозеро".

В пресс-службе Минобрнауки подчеркнули, что трагедия стала толчком для проведения реформ в сфере детского отдыха. Главным куратором преобразований стало Министерство образования и науки РФ, тогда как раньше ответственность делили между собой сразу несколько ведомств и региональные власти.

"Трагические события в Карелии в прошлом году обозначили необходимость существенного пересмотра работы по обеспечению детей возможностью летнего отдыха и в первую очередь обеспечению его безопасности", - заявили в пресс- службе министерства.

В конце 2016 года был принят закон, совершенствующий государственное регулирование сферы детского отдыха. Документ предусматривает введение единых требований ко всем компаниям и учреждениям, которые занимаются организацией отдыха детей.

Следить за выполнением этих требований должен уполномоченный правительством орган - им в середине апреля 2017 года стало Минобрнауки. На него возложены, в частности, полномочия по ведению реестра организаций, допущенных к планированию детского отдыха.

В мае были утверждены Основы государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей. Документ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, устанавливает приоритетные задачи в этой области, включая обеспечение безопасности несовершеннолетних.

Министерство утвердило единый подход к подготовке вожатых - соответствующие дорожные карты станут обязательными для всех регионов. Также был утвержден план подготовки педагогических кадров для организаций, которые занимаются отдыхом и оздоровлением детей. Появились общедоступные реестры детских лагерей в каждом регионе - они помогают родителям составить представление о каждой организации и предлагаемых ей услугах.

"В настоящее время министерством сформирован межведомственный совет по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в состав которого вошли представители заинтересованных федеральных органов государственной власти и организаций", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, заявили в Минобрнауки, ведомство ведет с регионами "консультационные и разъяснительные работы обо всех нормативных и законодательных изменениях".

Оздоровительная кампания 2017 года

По данным Роспотребнадзора, в летнюю оздоровительную кампанию запланирован отдых более 5 млн детей в 44 тыс. организаций. В рамках первой оздоровительной смены 38,9 тыс. организаций уже приняли 2,7 млн человек.

"Из 290 учреждений, которые не были готовы к летней оздоровительной смене, на сегодняшний день не открылись только 5 лагерей. При этом 39 учреждений открылись позже намеченного срока", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор провел более 8,5 тыс. плановых и внеплановых проверок. В числе основных причин, по которым откладывалось открытие лагерей, оказались несвоевременная подготовка к приему детей, отсутствие у персонала медкнижек, неудовлетворительная обработка территории от клещей. Кроме того, влияние на сроки открытия учреждений оказывали погодные условия.

Проверки выявили также пять несанкционированных лагерей, которые уже принимали детей. "В ходе контрольно-надзорных мероприятий 2017 года установлены факты организованного отдыха 340 детей в пяти несанкционированных оздоровительных учреждениях, не входящих в региональные реестры и начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора", - сообщили в ведомстве.

По одному такому лагерю нашли в Тульской и Кемеровской областях, а также в Чувашии, два - в Крыму. Их работа была приостановлена.