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В Белгороде на фестивале барбекю приготовили рекордные 3,5 тонны рагу

Общество
18 июня, 1:38 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 18, июня. /ТАСС

Для приготовления блюда из Турции была доставлена единственная в мире кастрюля, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса и при этом используется по назначению

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БЕЛГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Более 3,5 т рагу приготовили в субботу в Белгороде на фестивале "Грильфест", мировой рекорд зафиксировал эксперт международной организации "Интеррекорд" Влад Копылов.

"Россия в целом славится своей щедростью и большими порциями. Для белгородского региона сегодняшний рекорд уникален. Но я думаю, что он здесь не последний", - отметил Копылов. Как сообщалось ранее, организаторы планировали приготовить 4,5 т рагу, однако в итоге получилось 3 тыс. 575 кг.

Для приготовления рекордного блюда из Турции была доставлена единственная в мире кастрюля, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса и при этом используется по назначению. Ее объем составляет 4,5 тыс. л, а вес достигает 500 кг.

Все необходимые для приготовления рагу ингредиенты предоставили местные производители. На блюдо потребовалось 750 кг картофеля, 530 кг моркови, 60 кг растительного масла и более 2 т воды.

В основном конкурсе участвовали девять команд из Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Каждой команде было необходимо за 90 минут приготовить три блюда - из свинины, курицы и десерт. Их судило жюри во главе с президентом Национальной гильдии поваров России Александром Филиным. Победителем конкурса признана команда из Воронежа.

Почетные гости фестиваля приняли участие во внеконкурсной "ВИП-жарке". На открытом огне свои блюда готовили заместитель губернатора Белгородской области Станислав Алейник, возглавляющий департамент АПК и воспроизводства окружающей среды, и первый заммэра Белгорода Дмитрий Алдаев.

"Грильфест" - для нас это не первый фестиваль подобного формата, который пользуется популярностью не только у жителей региона, но и гостей из других областей. Надеемся увидеть еще больше гостей на фестивале "Русская каша", который пройдет в Белгороде в августе", - сказал Алдаев.

Впервые "Грильфест" прошел в "Пикник-парке" в Белгородском районе в 2015 года. По замыслу властей, фестиваль должен закрепить за Белгородской областью звание мясной столицы России.

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