В Белгороде на фестивале барбекю приготовили рекордные 3,5 тонны рагу

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БЕЛГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Более 3,5 т рагу приготовили в субботу в Белгороде на фестивале "Грильфест", мировой рекорд зафиксировал эксперт международной организации "Интеррекорд" Влад Копылов.
"Россия в целом славится своей щедростью и большими порциями. Для белгородского региона сегодняшний рекорд уникален. Но я думаю, что он здесь не последний", - отметил Копылов. Как сообщалось ранее, организаторы планировали приготовить 4,5 т рагу, однако в итоге получилось 3 тыс. 575 кг.
Для приготовления рекордного блюда из Турции была доставлена единственная в мире кастрюля, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса и при этом используется по назначению. Ее объем составляет 4,5 тыс. л, а вес достигает 500 кг.
Все необходимые для приготовления рагу ингредиенты предоставили местные производители. На блюдо потребовалось 750 кг картофеля, 530 кг моркови, 60 кг растительного масла и более 2 т воды.
В основном конкурсе участвовали девять команд из Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Каждой команде было необходимо за 90 минут приготовить три блюда - из свинины, курицы и десерт. Их судило жюри во главе с президентом Национальной гильдии поваров России Александром Филиным. Победителем конкурса признана команда из Воронежа.
Почетные гости фестиваля приняли участие во внеконкурсной "ВИП-жарке". На открытом огне свои блюда готовили заместитель губернатора Белгородской области Станислав Алейник, возглавляющий департамент АПК и воспроизводства окружающей среды, и первый заммэра Белгорода Дмитрий Алдаев.
"Грильфест" - для нас это не первый фестиваль подобного формата, который пользуется популярностью не только у жителей региона, но и гостей из других областей. Надеемся увидеть еще больше гостей на фестивале "Русская каша", который пройдет в Белгороде в августе", - сказал Алдаев.
Впервые "Грильфест" прошел в "Пикник-парке" в Белгородском районе в 2015 года. По замыслу властей, фестиваль должен закрепить за Белгородской областью звание мясной столицы России.