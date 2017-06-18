МЧС оказало материальную помощь сотрудникам на Ставрополье, пострадавшим от паводка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России, чьи дома пострадали от паводка в Ставропольском крае, получили материальную помощь от министерства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению главы МЧС России оказана адресная материальная помощь сотрудникам ведомства, пострадавшим в результате паводка на Ставрополье", - сказал представитель МЧС. Помощь в размере 100 тыс. рублей получили девять работников МЧС, чьи домовладения и имущество пострадали от большой воды.

В министерстве подчеркнули, что МЧС России уделяет особое внимание вопросам социальной защищенности сотрудников, обеспечению комфортных условий труда и службы личного состава чрезвычайного ведомства. "Не остаются в стороне и те работники, которые попали в сложную жизненную ситуацию, - им оказывается адресная помощь", - сказали в МЧС.