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МЧС оказало материальную помощь сотрудникам на Ставрополье, пострадавшим от паводка

Общество
18 июня, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Девять работников МЧС получили помощь в размере 100 тыс. рублей

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России, чьи дома пострадали от паводка в Ставропольском крае, получили материальную помощь от министерства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению главы МЧС России оказана адресная материальная помощь сотрудникам ведомства, пострадавшим в результате паводка на Ставрополье", - сказал представитель МЧС. Помощь в размере 100 тыс. рублей получили девять работников МЧС, чьи домовладения и имущество пострадали от большой воды.

В министерстве подчеркнули, что МЧС России уделяет особое внимание вопросам социальной защищенности сотрудников, обеспечению комфортных условий труда и службы личного состава чрезвычайного ведомства. "Не остаются в стороне и те работники, которые попали в сложную жизненную ситуацию, - им оказывается адресная помощь", - сказали в МЧС.

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