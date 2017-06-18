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Российско-американская комиссия по делам военнопленных соберется в конце июня

Общество
18 июня, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Как ожидается, пройдут "переговоры руководителей и экспертов рабочих групп по войне во Вьетнаме, периоду холодной войны, локальным конфликтам и боевым действиям в Афганистане"

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Очередное заседание российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести состоится в Вашингтоне 19 - 24 июня. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В соответствии с планом международной деятельности Министерства обороны на 2017 год продолжается совместная деятельность России и США по розыску и установлению судеб военнослужащих, пропавших без вести в ходе войн и вооруженных конфликтов", - сказал замглавы военного ведомства.

По его словам, в ходе работы комиссии "планируется провести переговоры руководителей и экспертов рабочих групп по войне во Вьетнаме, периоду "холодной войны", локальным конфликтам и боевым действиям в Афганистане за период с 1979 по 1989 год".

Булгаков также сообщил, что комиссия планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой и обеспечением работ в рамках пилотного проекта по оцифровке материалов в национальном архиве США. На 22 июня запланировано участие членов комиссии в мероприятиях Национальной Лиги семей военнопленных, пропавших без вести, посвященных памяти пропавших без вести во время войн и вооруженных конфликтов. Российскую делегацию возглавит заместитель начальника управления Минобороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

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