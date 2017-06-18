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Авиация МЧС защитила от пожаров в России 1,5 тыс. населенных пунктов

Общество
18 июня, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

С начала пожароопасного периода авиагруппа ведомства совершила 139 вылетов, произвели 613 сбросов воды

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Авиация МЧС России во взаимодействии с наземными группировками с начала пожароопасного периода защитила от пожаров свыше 1,5 тыс. населенных пунктов, в которых проживают более 6 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Для защиты населенных пунктов и тушения природных и лесных пожаров МЧС России создало группировку из 32 вертолетов и самолетов министерства. С начала пожароопасного периода они совершили 139 вылетов, произвели 613 сбросов воды общей массой более 7 тыс. тонн. "Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону более 1,5 тыс. населенных пунктов, в которых проживают более 6 млн человек", - сказал собеседник агентства.

Только за сутки, добавил он, от пожаров защищены 29 населенных пунктов с населением более 29 тыс. человек.

Авиация МЧС задействована для перегруппировки сил и мониторинга лесопожарной обстановки в Кыринском, Акшинском, Хилокском и Красночикойском районах Забайкальского края, Пенжинском районе Камчатского края, Северо-Байкальском районе Республики Бурятия.

"Для контроля за лесопожарной обстановкой проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты", - рассказали в МЧС. Одновременно ведется патрулирование жилого сектора и лесных массивов.

Всего в российских регионах к тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности от разных служб и ведомств привлечены свыше 135 тыс. человек и 28 тыс. единиц техники.

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