Российские и немецкие военные в сентябре проведут поисковые работы в Ленинградской области

Мутко: окончательный календарь РФПЛ на сезон-2017/18 будет составлен после 20 июняСпорт 18 июня, 12:37
Право выступить на ЧМ в Лондоне сейчас имеют восемь российских легкоатлетовСпорт 18 июня, 12:33
"Я не апостол": Варлам Шаламов и его "пощечина сталинизму"Общество 18 июня, 12:30
Мутко сообщил, что оргкомитет ЧМ-2018 хочет быть вовлечен в процесс продажи билетовСпорт 18 июня, 12:24
МИД РФ: новая линия США в отношении Кубы является возвратом к холодной войнеПолитика 18 июня, 12:18
Мазуров: команда Ковалева не сможет наказать судью Уикса за ошибку в бою с УордомСпорт 18 июня, 12:16
Город сувениров: футбольные болельщики в Казани массово скупают Ждунов и тюбетейкиКубок конфедераций-2017 18 июня, 11:56
Прядкин: финал Кубка России по футболу планируется провести 9 мая в ВолгоградеСпорт 18 июня, 11:53
Кудряшов: ничто не предвещало остановки боя Ковалев - Уорд, судья ошибсяСпорт 18 июня, 11:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил России и Бундесвера в сентябре проведут совместные поисковые работы и мероприятия по уходу за воинскими захоронениями на территории Ленинградской и Псковской областей. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Согласно плану международной деятельности Министерства обороны на территории России с 3 по 15 сентября предусмотрено проведение совместных поисковых работ и мероприятий по уходу за российскими и немецкими воинскими захоронениями военнослужащими Бундесвера и личным составом 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа", - сказал Булгаков.
По его словам, предварительно в конце июня представители Минобороны России и Германии проведут рекогносцировку района совместных поисковых работ в Ленинградской области, а также определят воинские захоронения, где будут вестись работы по уходу за ними.
В частности, уточнил заместитель министра, планируется посещение немецких воинских захоронений в деревне Сологубовка (Ленинградская область) и городе Себеж (Псковская область), российских воинских захоронений на Синявинских высотах и "Невском пятачке". По итогам рекогносцировки будет подготовлен конкретный план работ военнослужащих двух государств.