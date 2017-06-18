Российские и немецкие военные в сентябре проведут поисковые работы в Ленинградской области

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил России и Бундесвера в сентябре проведут совместные поисковые работы и мероприятия по уходу за воинскими захоронениями на территории Ленинградской и Псковской областей. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Согласно плану международной деятельности Министерства обороны на территории России с 3 по 15 сентября предусмотрено проведение совместных поисковых работ и мероприятий по уходу за российскими и немецкими воинскими захоронениями военнослужащими Бундесвера и личным составом 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа", - сказал Булгаков.

По его словам, предварительно в конце июня представители Минобороны России и Германии проведут рекогносцировку района совместных поисковых работ в Ленинградской области, а также определят воинские захоронения, где будут вестись работы по уходу за ними.

В частности, уточнил заместитель министра, планируется посещение немецких воинских захоронений в деревне Сологубовка (Ленинградская область) и городе Себеж (Псковская область), российских воинских захоронений на Синявинских высотах и "Невском пятачке". По итогам рекогносцировки будет подготовлен конкретный план работ военнослужащих двух государств.