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Президент Франции почтил память бойцов движения Сопротивления

Общество
18 июня, 13:34 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Церемония приурочена к 77-й годовщине исторического обращения генерала Шарля де Голля к французам

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ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Поминовение бойцов французского движения Сопротивления, павших в годы Второй мировой войны, состоялось в воскресенье в форте Мон-Валерьен на западной окраине Парижа. Церемонию, приуроченную к 77-й годовщине исторического обращения к французам генерала Шарля де Голля, возглавил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Мемориал в Мон-Валерьене

Глава государства обошел строй представителей всех родов войск. Он возложил цветы к могилам бойцов Сопротивления, сражавшихся против немецко-фашистских захватчиков и похороненных в национальном мемориале в Мон-Валерьене. Во время войны оккупанты расстреляли в стенах этой огромной крепости XIX века более тысячи французов - как бойцов Сопротивления, так и многочисленных заложников.

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Вслед за минутой молчания прозвучала мелодия "Памяти павших" в исполнении военного горниста. В ходе церемонии также были сыграны как французский национальный гимн "Марсельеза", так и "Песня партизан". Этот неофициальный гимн движения Сопротивления сочинила в 1940-е годы певица Анна Смирнова-Марли, эмигрировавшая во Францию из России.

Кроме того, офицер французской армии зачитал текст воззвания де Голля, которое 18 июня 1940 было передано из Лондона по волнам радиостанции Би-би-си. Его записи в те дни британской стороной сделано не было.

Призыв генерала

Историческое обращение де Голля прозвучало из Лондона, где он в качестве заместителя военного министра вел переговоры с британским правительством об оказании помощи сражающейся Франции. Несогласный с коллаборационистским курсом правительства Анри Филиппа Петена, который он считал предательским, де Голль призвал соотечественников встать с оружием на защиту родины.

"Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну. Ничего не потеряно, потому что эта война - мировая. Настанет день, когда Франция вернет свободу и величие. Вот почему я обращаюсь ко всем французам с призывом объединиться вокруг меня во имя действия, самопожертвования и надежды", - сказал тогда де Голль.

"Нашей стране угрожает смертельная опасность - так будем же бороться за ее спасение", - подчеркнул он.

Макрон на несколько минут задержался в помещении мемориального комплекса, где покоятся останки погибших патриотов. По завершении церемонии в Мон-Валерьене он долго беседовал с пожилыми участниками движения Сопротивления, которых во Франции сейчас осталось всего 11 человек.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Темы
Вторая мировая война
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