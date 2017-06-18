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Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке

Общество
18 июня, 13:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

Среди участников парада, кроме сотен разноцветных русалок, были, в частности, фиолетовый осьминог, гигантская акула, тритон, розовый фламинго и большая кукла Дональда Трампа в короне Нептуна

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© AP Photo/Michael Noble Jr.
© EPA/ALBA VIGARAY
© AP Photo/Michael Noble Jr.
© EPA/ALBA VIGARAY
© AP Photo/Michael Noble Jr.
© AP Photo/Michael Noble Jr.
© EPA/ALBA VIGARAY
© REUTERS/Bria Webb
© AP Photo/Michael Noble Jr.
© AP Photo/Michael Noble Jr.
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© AP Photo/Michael Noble Jr.
© EPA/ALBA VIGARAY
© AP Photo/Michael Noble Jr.
© EPA/ALBA VIGARAY
© AP Photo/Michael Noble Jr.
© AP Photo/Michael Noble Jr.
© EPA/ALBA VIGARAY
© REUTERS/Bria Webb
© AP Photo/Michael Noble Jr.
© AP Photo/Michael Noble Jr.

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Свыше трех тысяч человек приняли в субботу участие в ежегодном, 35-ом по счету, нью-йоркском Параде русалок. Несмотря на проливной дождь, экстравагантный показ костюмов сказочных и реальных морских обитателей прошел вдоль океанического побережья района Кони-Айленд.

Среди участников парада, кроме сотен разноцветных русалок, был также фиолетовый осьминог, гигантская акула, тритон, розовый фламинго, большая кукла президента США Дональда Трампа в короне Нептуна, десятки пиратов, морских царей и цариц. Некоторые костюмы представляли собой результат долгого и кропотливого труда их владельцев и были красочно декорированы. Однако большинство участников праздника выбрали менее вычурные костюмы, добавив к своему образу лишь цветной парик и длинную блестящую юбку.

Почетное место в маскараде по традиции занял неофициальный "мэр" Кони-Айленда 64-летний Дик Зигун, который треть века назад и организовал первый Парад русалок. По его словам, дождь привнес лишь реалистичность мифическому шествию. "Теперь мы все выглядим так, будто плывем в своей стихии", - заметил он.

Парад русалок в районе Кони-Айленда впервые прошел в 1983 году и был организован, чтобы популяризовать этот довольно бедный в то время район Бруклина. С тех пор шествие стало одним из самых ярких зрелищ Нью-Йорка.

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