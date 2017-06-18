Более 450 млн рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям Ставрополья

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 281 млн рублей выплачено из резервного фонда правительства РФ в качестве материальной помощи жителям Ставропольского края, пострадавшим от паводков, еще почти 172 млн рублей - из регионального резервного фонда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"По данным на воскресенье, из резервного фонда правительства РФ выплачено 281 млн 250 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что материальную помощь получили 11 тыс. 950 граждан.

Он также сообщил, что из резервного фонда правительства Ставропольского края проведены выплаты на сумму 171 млн 750 тыс. рублей, материальная помощь оказана 13 тыс. 135 гражданам.

Ранее в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что специальная комиссия МЧС России во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Владленом Аксёновым взяла на контроль работу служб Ставропольского края по выплатам компенсаций пострадавшим от паводка. "По указанию главы ведомства Владимира Пучкова комиссия обеспечивает контроль работы органов местного самоуправления и всех служб Ставропольского края, ответственных за выплаты компенсаций пострадавшим от паводка и оформление документов людям, которые постоянно проживали, но по тем или иным причинам не были зарегистрированы в зоне бедствия", - сказал представитель МЧС.

Комиссия центрального аппарата МЧС России также контролирует ход оказания помощи и содействия пострадавшим в оформлении справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья.

Распоряжением правительства РФ из резервного фонда властям Ставропольского края направлено 937,5 млн рублей. В МЧС отметили, что ежедневно пожарные и спасатели Ставрополья оказывают адресную помощь населению края, пострадавшему от паводка. Специалисты МЧС откачивают воду, распиливают деревья, очищают приусадебные участки от мусора.