У Пулкова нет сведений о приближении французского истребителя к российскому самолету

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Аэропорт Пулково не располагает сведениями, что французский истребитель опасно приблизился к российскому пассажирскому самолету. Ранее об инциденте сообщили СМИ со ссылкой на одного из пассажиров.

"Борт 9425 вылетел еще в ночь на 17-е, около 03:30 утра. Насчет ВВС Франции информацией не располагаем", - сказали ТАСС в пресс-службе Пулково.

В СМИ ранее появилась информация, что самолет Ту-204, летевший из Пулково рейсом Петербург - Барселона, в момент нахождения над Марселем "был настигнут" истребителем ВВС Франции. Сообщается, что военный самолет некоторое время сопровождал пассажирский лайнер, затем отстал. При этом отмечается, что экипаж пассажирского самолета на присутствие военных не отреагировал, борт успешно приземлился в месте назначения.