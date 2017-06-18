Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У Пулкова нет сведений о приближении французского истребителя к российскому самолету

Общество
18 июня, 14:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, июня. /ТАСС

В СМИ ранее появилась информация, что самолет Ту-204, летевший из Петербурга в Барселону, в момент нахождения над Марселем "был настигнут" истребителем ВВС Франции

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Аэропорт Пулково не располагает сведениями, что французский истребитель опасно приблизился к российскому пассажирскому самолету. Ранее об инциденте сообщили СМИ со ссылкой на одного из пассажиров.

"Борт 9425 вылетел еще в ночь на 17-е, около 03:30 утра. Насчет ВВС Франции информацией не располагаем", - сказали ТАСС в пресс-службе Пулково.

В СМИ ранее появилась информация, что самолет Ту-204, летевший из Пулково рейсом Петербург - Барселона, в момент нахождения над Марселем "был настигнут" истребителем ВВС Франции. Сообщается, что военный самолет некоторое время сопровождал пассажирский лайнер, затем отстал. При этом отмечается, что экипаж пассажирского самолета на присутствие военных не отреагировал, борт успешно приземлился в месте назначения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Промоутер: после поражения от Уорда Ковалеву нужно задуматься о завершении карьеры
2
"Марш равенства" ЛГБТ в Киеве собрал вдвое меньше участников, чем планировали организаторы
3
Забравшийся на высотку в "Москва-Сити" молодой человек доставлен в полицию
4
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
5
"Роснефть" заявила об открытии нового месторождения на шельфе Хатанги в Арктике
6
Путин признался, что "ничего революционного" в ходе "Прямой линии" не узнал
7
Американский эсминец Fitzgerald вернулся на базу после столкновения с контейнеровозом
Темы дня
Загрузка...
Реклама