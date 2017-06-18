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Пять антикварных экземпляров Корана арестованы таможней Каирского аэропорта

Общество
18 июня, 14:56 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

По первому заключению экспертов, все экземпляры относятся к раннему периоду Османской империи

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КАИР, 18 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Пять уникальных экземпляров священной для мусульман книги откровений пророка Мухаммеда, Корана, арестованы таможней Каирского международного аэропорта. Об этом сообщил глава Управления по делам древностей египетской таможни Ахмед ар-Рави.

Он рассказал, что коллекция антикварных книг была обнаружена среди нескольких посылок, отправленных из Эфиопии. При осмотре трех бандеролей таможенники наткнулись на артефакты, представляющие исключительную историческую ценность, не говоря уже о значимости фолиантов для исламских богословов.

По первому заключению экспертов, все экземпляры священной для мусульман книги относятся к раннему периоду Османской империи, началу-середине XIV века. Коранические тексты написаны от руки шрифтом насх, который в те времена считался каллиграфическим. Многие страницы украшены разноцветными геометрическими узорами, а каждая из пяти обнаруженных книг уложена в искусно выделанный кожаный футляр.

При работе с фолиантами ученые обратили внимание, что некоторые из книг сформированы не по классической схеме: отдельные стихи (суры) переставлены местами и их очередность не соответствуют каноническому представлению о содержании Корана, принятому исламом в современном мире. Все конфискованные экземпляры, по словам ар-Рави, находятся в очень плохом состоянии и требуют немедленной реставрации.

По факту обнаружения ценнейших артефактов, которые прибыли в страну без надлежащих документов, начато расследование. Следователям предстоит выяснить точный адрес отправителя в Эфиопии и попытаться узнать, кто хотел стать получателем бесценных контрабандных бандеролей в Египте.

Несколько месяцев назад египетский министр по делам древностей Халед аль-Анани сообщил, что возглавляемое им ведомство совместно с другими структурами каждый год предотвращает от 2 тыс. до 3 тыс. попыток контрабанды предметов искусства, архитектурных и исторических ценностей, различными путями доставленных в Египет или приобретенных на территории страны. По его словам, правительство на постоянной основе ведет работу по предотвращению нелегального вывоза из страны исторических предметов, которые пытаются переправить за границу в самолетах, по морю и наземным транспортом, минуя установленные пропускные пункты. Правда, признался министр, говорить о полном перекрытии этих тайных каналов пока еще рано.

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