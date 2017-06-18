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Акция протеста в Ростове-на-Дону не собрала сторонников оппозиции

Общество
18 июня, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По данным межведомственного оперативного штаба, в мероприятии приняли участие около 25 человек

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Акция, организованная в Ростове-на-Дону местным отделением движения "Открытая России", прошла без нарушений общественного порядка, в ней приняли участие около 25 человек. Об этом ТАСС сообщили в межведомственном оперативном штабе.

"По данным оперативного штаба, в акции приняли участие около 25 человек. Столь незначительное количество участников свидетельствует о том, что идея мероприятия не нашла широкой поддержки у ростовчан и жителей области, на которую так рассчитывали представители регионального крыла организации", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что организаторам не помогла ни широкая информационная компания, развернутая в социальных сетях и средствах массовой информации, ни даже тот факт, что в последний момент городская администрация согласовала проведение акции.

"Примечательно, что мероприятие преподносилось как акт солидарности с якобы пострадавшими от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе несогласованных акций 12 июня. При этом тогда в самом Ростове-на-Дону мероприятие прошло практически без нарушений общественного порядка. Кроме того, представители движения скромно умолчали о том, что в тех событиях серьезные травмы и ранения получили несколько сотрудников правопорядка", - подчеркнули в штабе.

В свою очередь в правоохранительных органах, в частности, в Росгвардии неоднократно отмечали, что не задерживали тех, кто действовал мирно, не провоцировал на силовой ответ и не нарушал правопорядок.

Как передает корреспондент ТАСС, пикет проходил в парке Строителей. После акции руководитель управления Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула сообщил журналистам, что пикет был согласованным, участники таким образом хотели оказать поддержку задержанным в Москве и Санкт-Петербурге во время митингов оппозиции 12 июня.

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