Врио главы Карелии предложил установить часовню в память о погибших на Сямозере детях

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков предложил установить на берегу Сямозера часовню в память о детях, погибших на озере в июне 2016 года.

Траурные мероприятия, посвященные памяти погибших 18 июня 2016 года в шторм на Сямозере детей, состоялись в карельском поселке Кудама рядом с местом трагедии. Родители возложили 14 именных венков к кресту и выпустили в небо воздушные шары с белыми бумажными голубями. Затем молчания прошла заупокойная служба.

"Предлагаю установиться рядом крепкую каменную часовню, проект мы с вами согласуем", - сказал Артур Парфенчиков родителям, которые приехали к поклонному кресту в карельский поселок Кудама почтить память детей.

Он отметил, что часовня из дерева смотрится красиво, но она будет недолговечной. Родители погибших поддержали эту идею врио главы республики. Папа одного из погибших детей также предложил установить рядом с часовней большой валун.

"Мы подумаем с архитекторами, как это все сделать красиво, - ответил Артур Парфенчиков. - Я думаю, что к следующему году все сделаем".

Трагедия на Сямозере

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись.

Погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела.

Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей.

Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

В гибели детей также обвиняют инструктора Павла Ильина, который проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.